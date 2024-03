Alcaraz tem Zverev na chave do Masters 1000 de Miami, mas escapa de Sinner

Alcaraz em Indian Wells (Foto: BNP Paribas Open)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/03/2024 - 00:31 • Miami (EUA)

Carlos Alcaraz, número dois do mundo, é o cabeça de chave 1 do Masters 1000 de Miami, e ele tenta recuperar o título de 2022 perdido na semifinal do ano passado.

O espanhol espera pelo australiano Aleksandar Vukic, 65º colocado do ranking mundial, ou o compatriota Roberto Baena, 64º do mundo. Na terceira rodada, ele pode ter o croata Borna Coric, 32º favorito. Nas oitavas do torneio de Miami, Alcaraz pode cruzar o caminho de Lorenzo Musetti ou o americano Ben Shelton e, para as quartas, os desafiantes podem ser ou polonês Hubert Hurkacz, campeão do torneio em 2021, ou o búlgaro Grigor Dimitrov. Em uma possível semifinal, Zverev, seu algoz no Austalia Open, pode estar na sua reta.

Jannik Sinner, terceiro colocado, é o segundo favorito. Finalista no ano passado, ele espera um qualifier ou o argentino Pedro Cachin. Nas oitvas, os cotados são Frances Tiafoe ou Tommy Paul. Enquanto nas quartas ele pode cruzar contra o grego Stefanos Tsitsipas ou o russo Andrey Rublev. Na semifinal pode ocorrer a repetição da final do ano passado contra o russo Daniil Medvedev, o qual derrotou este ano na decisão do Australian Open.

Entre os grandes jogos de primeira rodada, Andy Murray, ex-número 1 do mundo, enfrenta o italiano Matteo Berrettini, que tem vice-campeonato de Wimbledon no currículo e há pouco tempo era top 10.