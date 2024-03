Alcaraz encara Medvedev na final de Indian Wells: veja horário e onde assistir!

Alcaraz vibra com vitória na semifinal (Foto: BNP Paribas Open)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/03/2024 - 11:06 • Indian Wells (EUA)

O domingo (17) será o dia decisivo do Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia, com promessa de um grande jogo entre o espanhol Carlos Alcaraz, número dois do mundo, e o russo Daniil Medvedev, quarto colocado. O torneio distribui 9 milhões de doláres (cerca de R$ 45 milhões).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A final acontece a partir das 18h (de Brasília) e terá transmissão da ESPN 2 e do streaming Star+. Este será o sexto duelo entre eles. Alcaraz lidera a disputa interna por 3 a 2 e, inclusive, derrotou Medvedev na decisão do ano passado com certa facilidade.

➡️ Medina se classifica, mas outros seguem na briga: o calendário do Time Brasil até Paris 2024

O espanhol busca seu 13º título nesta que será sua 17ª final. Ele busca seu quinto Masters 1000 e o bicampeonato na Califórnia. Enquanto isso, o experiente Medvedev jogará sua 38ª final e tentará o 21º caneco. Ele buscará seu sétimo Masters 1000 e o único que lhe falta no piso duro. Ele jogará sua segunda final na temporada onde foi o vice-campeão do Australian Open perdendo de virada para o italiano Jannik Sinner em batalha de cinco sets.

DECISÃO FEMININA!

O domingo será o dia decisivo também do WTA 1000 de Indian Wells, onde a grande campeã será conhecida e a final será uma repetição da decisão de 2022.

A número 1 do mundo, a polonesa Iga Swiatek, vai tentar repetir o feito de dois anos atrás contra a grega Maria Sakkari, nona colocada, a partir das 15h, com transmissão da ESPN 2 e do streaming Star+.

Swiatek vai em busca do 19º troféu na carreira e o sétimo de WTA 1000 nesta que será sua 10ª decisão deste tipo de evento. Sakkari busca seu terceiro caneco e segundo de WTA 1000, sua única conquista foi ano passado em Guadalajara, no México.