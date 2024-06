Agente muda os planos e futuro do filho de LeBron James na NBA pode mudar

Bronny James estará no próximo draft da NBA (Foto: CHRISTIAN PETERSEN / AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 11/06/2024 - 10:50 • Rio de Janeiro (RJ)

Nos bastidores da NBA, a movimentação em torno de Bronny James, filho de LeBron James, está mais intensa do que nunca. A abordagem inicialmente restritiva, determinando que Bronny visitasse apenas alguns times específicos, tomou um novo rumo. Agora, o plano é expandir o número de visitas a diversas franquias interessadas, revelou Rich Paul, seu agente.

A mudança de estratégia foi uma resposta ao crescente interesse após o Combine, onde mais de dez equipes expressaram o desejo de se encontrar com o jovem jogador. No entanto, uma seleção cuidadosa ainda limitou esse número a apenas dois times, os Phoenix Suns e os Los Angeles Lakers, segundo informações do repórter Shams Charania, do site "The Athletic".

Para Bronny, o interesse dos Lakers não é apenas uma questão profissional, mas também pessoal, já que poderia oportunizar jogar ao lado de seu pai, LeBron James. Além disso, os Suns, detentores da 22ª escolha do draft, mostraram um interesse especialmente elevado, o que pode ser uma pressão adicional para os Lakers na primeira rodada de escolhas.

Ao considerar expandir suas visitas, Bronny James amplia suas possibilidades de escolha e permite que mais times avaliem de perto seu potencial. Isso não só aumenta suas chances de ser selecionado em uma posição superior, como também amplia o espectro de suas opções profissionais.

Além das complicações esportivas, Bronny James e seu agente estão firmes na decisão de não aceitar contratos two-way, garantindo que qualquer time que o escolha deve estar comprometido com investimento e desenvolvimento plenos.

- Bronny pode ser visto como uma escolha de qualquer categoria, mas estamos prontos para uma decisão estratégica quanto à sua seleção - reiterou Paul.