Adversário argentino de Popó revela por que rasgou camisa do Brasil

Adversário de Popó Freitas no Fight Music Show 5, que será realizado n, o argentino Jorge “El Chino” Miranda revelou o motivo de ter rasgado a camisa do Brasil na encarada contra o tetracampeão mundial de boxe. Em entrevista ao "ge", o "hermano" foi sincero na explicação, pois disse que só fez aquilo para chamar atenção do público.

continua após a publicidade

- Quero dar explicações ao povo brasileiro. Hoje em dia, se faz aquilo para chamar a atenção do público, faz parte do show - disse o argentino, que logo depois prometeu colocar a camisa do Brasil "em um quadro de corações", caso vença a luta.

Mesmo após uma cadeirada de Popó, “El Chino” pregou respeito ao brasileiro e deu um pequeno parâmetro da luta contra o brasileiro.

- Popó é um grande campeão, uma pessoa muito humilde, que veio de baixo. Eu o respeito como pessoa e como boxeador. O que posso dizer? Que vença o melhor! Estou bem preparado, estou bem psicologicamente e sei que vou fazer uma boa luta. Posso ganhar - afirmou Jorge.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

(Foto: Jhony Inácio)

CADEIRADA DE POPÓ

Popó acertou “El Chino” com uma cadeira após o argentino rasgar uma camisa do Brasil durante a encarada oficial. Evidentemente, a cena foi combinada entre eles para promover nas redes sociais o combate principal do Fight Music Show, já que a cena foi dias depois da cadeirada de Datena em Pablo Marçal, no debate para a prefeitura de São Paulo.

➡️ Popó no Fight Music show: veja horário e onde assistir à luta

Acelino Popó Freitas irá encarar o argentino Jorge 'El Chino' Miranda neste sábado (12), sendo o duelo principal do Fight Music Show 5, no Ginásio do Canindé, em São Paulo, a partir das 18h45. A transmissão integral será pelo Canal Combate. O Sportv3 transmite as duas primeiras lutas da noite, no Youtube do Combate exibem as preliminares e as duas primeiras lutas do card principal.