A nova cartada da Fifa por futsal e futebol de areia nas Olimpíadas

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, voltou a trabalhar nos bastidores pela inclusão não apenas do futsal, mas agora também do futebol de areia no programa das Olimpíadas. O dirigente endereçou uma carta ao presidente do COI, Thomas Bach, com o pedido, em nome do Conselho da Fifa, órgão composto por 36 dirigentes do mundo inteiro, incluindo o próprio Infantino.

Tentativas da Fifa para a inclusão do futsal no programa dos Jogos Olímpicos acontecem desde a década de 90. Começaram na gestão do brasileiro João Havelange, que deixou a entidade em junho de 1998. Continuaram na de Joseph Blatter, de 1998 a 2015. E continuam com Gianni Infantino, que, agora, tenta incluir também o futebol de areia.

Desta vez, Infantino realçou a Bach o desenvolvimento do futsal e do futebol de areia pelo mundo. Detalhou o trabalho da Fifa nos dois esportes e apontou com exemplo recente a decisão do Conselho da Fifa de criar a Copa do Mundo Feminina de Futsal, que será disputada pela primeira vez entre novembro e dezembro de 2025, nas Filipinas, por 16 seleções.

- A carta é parte da estratégia do presidente da Fifa de ter esses esportes no movimento olímpico. É um claro comprometimento do presidente e do Conselho da Fifa levar esses esportes onde eles merecem estar. E isso quer dizer estar nos Jogos Olímpicos - revelou ao Lance! o diretor de Torneios da Fifa, o espanhol Jaime Yarza.

O espanhol Jaime Yarza, diretor de Torneios da FIFA (Foto: Islom Ruziev/UFA/FIFA Divulgação)

O diretor da Fifa explicou que a entidade considera aproveitar tudo o que for possível para fazer o melhor para o futuro do esporte. Yarza lembrou que, em 2018, em Buenos Aires, durante os Jogos Olímpicos da Juventude, ele tinha a certeza de que não ter uma Copa do Mundo Feminina de Futsal não era positivo para a inclusão da modalidade nos Jogos Olímpicos.

A Fifa conseguiu a inclusão do futsal juvenil (até 18 anos) nos Jogos Olímpicos da Juventude de Buenos Aires-2018. O evento foi um grande sucesso, impulsionado pela conquista da Argentina na Copa do Mundo de Futsal, dois anos antes.

- Quando você sabe que tanto mulheres quanto homens participaram, então tenho certeza que isso deu um impulso permanente no futsal feminino. Queremos ser felizes. Crescer o máximo possível. Acho que o sonho de todo atleta de futsal é também ter ligas e competições fortes em todas as confederações e ser um dos esportes favoritos do público. Obviamente, estar em um grande palco como os Jogos Olímpicos faz parte desse projeto - explicou o diretor de Torneios da Fifa.

Jaime Yarza contou ao Lance! não existir prazo para a resposta do COI. No entanto, garantiu que a Fifa trabalha com seriedade para tornar realidade o projeto.

- Em algum momento, não tenho dúvida de que o futsal estará nos Jogos Olímpicos. Mas não será simplesmente por estar. Importante é que o futsal se torne um ativo importante do movimento olímpico. Quando o dia chegar, não tenho dúvidas, será motivo de orgulho para toda comunidade do esporte - encerrou Jaime Yarza.