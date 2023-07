O atacante Peu tem tido ótima performance no Paranaense Sub-20. Vice-artilheiro do Londrina, com sete gols marcados, o atacante de 20 anos é peça-chave da equipe que vem realizando grande campanha.



Na visão de Peu, além da confiança existente por conta dos bons desepenhos, existe também o claro objetivo do grupo do Tubarão estar voltado para a conquista do título: