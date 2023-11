Boca Juniors e Fluminense se enfrentam no sábado (4), às 17h, no Maracanã. O time argentino conquistou quatro dos seis títulos de Libertadores contra rivais brasileiros: Cruzeiro (1977), Palmeiras (2000), Santos (2003) e Grêmio (2007). Os Xeneizes amargaram o vice duas vezes contra equipes do Brasil. O Santos, de Pelé, em 1963, e o Corinthians comandado por Tite, em 2012.