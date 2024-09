Prefeitura faz esquema de trânsito especial para jogos de Fluminense e Botafogo, na Libertadores

Eduardo Paes montou esquema especial de trânsito para dia do jogo com quatro brasileiros no Rio de Janeiro (Mateus Bonomi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/09/2024 - 15:28 • Rio de Janeiro (RJ)

Prefeitura do Rio de Janeiro fez um esquema de trânsito especial por conta dos jogos de Fluminense e Botafogo, nesta quarta-feira (18), pela Libertadores. Diversos agentes estarão nas ruas e muitas vias da zona norte serão interditadas.

No entorno do Maracanã, que receberá o jogo entre o Time de Guerreiros e Atlético-MG, 11 ruas serão totalmente ou parcialmente fechadas entre 16h (de Brasília) e 23h. A CET-Rio também divulgou rotas alternativas para quem cogitar passar pela região de carro.

No entorno do Nilton Santos, em que o Botafogo enfrenta o São Paulo, 15 ruas serão totalmente ou parcialmente fechadas. As interdições iniciam a partir das 18h30 (de Brasília) e moradores só entraram mediante comprovante de residência.

Grande operação

O efetivo da CET-Rio somando os dois jogos contará com 95 agentes e apoiadores de tráfego nas ruas. Além disso, 13 painéis com mensagens sobre horários de interdições e rotas alternativas aliado a viaturas e motos trabalharão no apoio aos cidadãos.