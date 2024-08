Odd do secador! Com R$ 100, você pode levar R$ 620 na vitória do San Lorenzo contra o Atlético-MG na Libertadores

Paulinho em ação pelo Atlético-MG contra o San Lorenzo (Foto: Pedro Souza / Atlético)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/08/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro

O Atlético-MG enfrenta o San Lorenzo nesta terça-feira (20), às 21h30, na Arena MRV, pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa Libertadores. Na BetSpeed, as odds para a vitória da equipe argentina no confronto está a 6,20. Ou seja, uma aposta de R$ 100 pode dar o retorno de R$ 620. Gostou? Então faz a boa.

*As odds podem mudar

➡️Torcida do Atlético Mineiro prepara mosaico duplo para partida na Libertadores

Análise da partida

A equipe de Gabriel Milito chega para o confronto pressionada por resultado. Após um empate no primeiro confronto na semana passada, na Argentina, um novo placar igual nos 90 minutos levará a partida para os pênaltis. Assim, as expectativas são do Atlético-MG ter iniciativa no confronto para confirmar a vantagem de jogar em casa a decisão.

Determinada pressão alvinegra pode ser uma armadilha. Isso porque, pode deixar a defesa exposta a contra-ataques do San Lorenzo e gerar uma certa inquietude nas arquibancadas e dentro de campo caso um possível gol custe a acontecer. É esse cenário que a equipe argentina deve explorar em busca da vitória, e consequentemente da classificação, na Arena MRV.

Vale destacar, que o Atlético-MG tem 12 vitórias, sete empates e apenas três derrotas dentro de casa nesta temporada. Com o bom retrospecto dentro da Arena MRV, caso o apostador prefira, a BetSpeed também apresenta a opção de aposta no empate ou vitória do San Lorenzo. Para este cenário, as odds estão em 2,27, ou seja, R$ 100 podem virar R$ 227. A escolha é sua apostador, boa sorte.

✅FICHA TÉCNICA

Atlético-MG x San Lorenzo

Oitavas de final da Libertadores - jogo de volta

Data e horário: terça-feira, 20 de agosto de 2024, às 21h30

Local: Arena MRV

Onde assistir: Paramount+

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético-MG: Éverson; Saravia, Battaglia, Junior Alonso; Arana, Vera, Otávio e Scarpa; Bernard, Paulinho e Deyverson. Treinador: Gabriel Milito.

San Lorenzo: Altamirano; Nahuel Arias, Lujan, Gastón Campi e Báez Sotelo; Remedi, Tripicho e Elián Irala; Reali, Leguizamon e Alexis Cuello. Treinadro: Leandro Romagnoli