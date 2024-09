Meia do Peñarol provoca Flamengo: ‘Que tragam Messi. Não tem chances’

Presidente do Peñarol revelou história curiosa com Javi Martínez antes de confronto com Flamengo na Libertadores (Foto: Dante Fernandez/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 22:51 • Montevidéu (URU)

Presidente do Peñarol, Ignacio Ruglio revelou uma conversa que teve com o meia Javi Méndez antes do confronto com o Flamengo, pela Libertadores. O mandatário se preocupava com as recentes contratações do rival, mas o jogador minimizou e demonstrou confiança na classificação.

- Há alguns dias, saiu que enfrentaríamos o Flamengo e todos os dias tinha uma contratação nova. Conversando com ele, eu disse: "Javi, esses loucos trazem todo dia um jogador novo". E ele me disse: "Que tragam Messi. Não tem chances contra a gente. Não vão ganhar nem aqui, nem lá" - contou o cartola.

Ruglio destacou a força do grupo e comparou a manutenção do elenco com as recentes incorporações feitas pelo Rubro-Negro. O presidente acredita que esse tenha sido um fator chave para a classificação às semifinais do torneio.

- O Flamengo trouxe 10 jogadores por 20 milhões de dólares, mas não se encaixaram. Os nossos entram em campo há seis meses. Repetíamos que tínhamos um clube em ordem e com um bom plantel, mas nos diziam: "Mas vão trazer mais quem?". Não se valorizou na medida justa e estão vendo os frutos agora.

Com a classificação sobre o Flamengo, o Peñarol encara o Botafogo na semifinal da Libertadores, em outubro. O Rubro-Negro ainda disputa a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro na temporada.