Luta pela Libertadores! Veja o histórico de partidas dos brasileiros contra seus adversários

Foto: Liamara Polli/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lucas Gomes • Publicada em 03/06/2024 - 14:09 • Rio de Janeiro (RJ)

O sorteio da Libertadores, que aconteceu nesta segunda-feira (03), em Luque, no Paraguai, pavimentou a estrada dos clubes envolvidos na busca pela Glória Eterna. Do lado dos times brasileiros, grandes jogos, incluindo confronto entre times do país. Confira!

➡️ Clique aqui para assinar e assistir no Star+

Atlético-MG x San Lorenzo-ARG

O Galo já encarou o San Lorenzo em quatro oportunidades, com duas vitórias, um empate e uma derrota. No último encontro, em 2018, empate por 0 a 0, pela Copa Sul-Americana. Na ocasião, o confronto aconteceu em um mata-mata, e os argentinos avançaram por conta do placar agregado, já que venceu o primeiro jogo por 1 a 0.

MG - BELO HORIZONTE - 30/04/2024 - COPA DO BRASIL 2024, ATLETICO-MG X SPORT - Hulk jogador do Atletico-MG durante partida contra o Sport no estadio Arena MRV pelo campeonato Copa Do Brasil 2024. Foto: Fernando Moreno/AGIF

São Paulo x Nacional-URU

Em busca do Tetra, o São Paulo terá o Nacional-URU em seu caminho. Na história, as equipes se enfrentaram em quatro oportunidades, todas pelas oitavas da Libertadores. Em 1992 e 2008, o Tricolor não foi derrotado no Uruguai e venceu por 2 a 0 no Morumbi. O Soberano jamais foi derrotado pelo rival.

SP - SAO PAULO - 02/06/2024 - BRASILEIRO A 2024, SAO PAULO X CRUZEIRO - Calleri jogador do Sao Paulo comemora seu gol durante partida contra o Cruzeiro no estadio Morumbi pelo campeonato Brasileiro A 2024. Foto: Marcello Zambrana/AGIF

Flamengo x Bolívar-BOL

Brasileiros e bolivianos se enfrentaram cinco vezes até o momento, todas pela Libertadores, sendo três vitórias do Bolívar, uma do Flamengo e um empate entre as equipes. Na última vez em que entraram em campo, nesta temporada, o Rubro-negro venceu por 4 a 0.

SP - RIO DE JANEIRO - 02/06/2024 - BRASILEIRO A 2024, VASCO X FLAMENGO - Gabigol jogador do Flamengo comemora seu gol durante partida contra o Vasco no estadio Maracana pelo campeonato Brasileiro A 2024. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF

Botafogo x Palmeiras

Aguardada revanche para os torcedores do Glorioso, Botafogo e Palmeiras se enfrentam. Em 103 jogos disputados na história, o Verdão tem 40 vitórias, 33 empates e o Botafogo venceu 33 vezes. No último encontro, o Palmeiras virou e venceu, de forma histórica, o Botafogo por 4 a 3, iniciando sua arrancada pelo título.

Vitor Silva/Botafogo