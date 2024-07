Grêmio e Fluminense, pela Libertadores, acontecerá em Curitiba

Couto Pereira receberá o jogo de ida entre Grêmio e Fluminense, pelas oitavas de final da Libertadores (Foto: Divulgação/Coritiba)







Publicada em 27/07/2024

A Conmebol confirmou, neste sábado (27), o local da partida entre Grêmio e Fluminense, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Sem poder contar com a Arena, o Imortal mandará o jogo no Couto Pereira, em Curitiba.

Essa não será a primeira vez que o Grêmio manda jogos da Libertadores no Couto Pereira. Desde o início das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, o Tricolor optou por, inicialmente, mandar seus confrontos em Curitiba. Os duelos contra o The Strongest e Estudiantes aconteceram no Paraná.

Ainda sem poder contar com a Arena, a casa do Coritiba se tornou a opção mais viável, dentro das exigências da Conmebol. O Tricolor tentou jogar no Beira-Rio, mas ouviu um não do Internacional. Alfredo Jaconi, do Juventude, e Heriberto Hulse, do Criciúma, também foram tentados e recusados.

Grêmio e Fluminense entram em campo no dia 13 de agosto pelas oitavas de final da Libertadores. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Couto Pereira. O jogo de volta acontece na semana seguinte, no Maracanã.