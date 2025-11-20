A Conmebol emitiu comunicado no início desta semana para alertar torcedores sobre os riscos de comprar ingressos para a final da Libertadores com agências não autorizadas. Na nota, a entidade enfatizou a importância da comercialização em plataformas oficiais.

Atualmente, a Absolut Sport é a única agência autorizada para venda de pacotes de hospitalidade para a decisão continental entre Flamengo e Palmeiras, que será realizada no dia 29 de novembro, em Lima, no Peru. Ao Lance!, Joaquim Lo Prete, Country Manager da empresa no Brasil, explicou o processo pelo qual a empresa passou para se tornar parceira oficial e as implicações desse "título" para eles e para o torcedor.

Entenda a relação da agência com a Conmebol

Desde 2022, a Absolut Sport é a agência de viagens oficial da Conmebol. Para isso, passou por um processo internacional de seleção e homologação conduzido pela própria entidade. O credenciamento envolveu comprovação de capacidade operacional, compliance financeiro e jurídico, histórico de entregas em grandes eventos esportivos e solvência para assumir riscos logísticos relevantes.

— Na prática, isso nos confere autorização formal da Conmebol para comercializar pacotes oficiais que incluem ingressos legítimos e auditados diretamente no sistema da entidade combinado a outros serviços de hospitalidade, incluindo, mas não se limitando, a transporte aéreo e terrestre, hospedagem, transfer para o jogo, seguro viagem, assistência in loco, experiências gastronômicas e outros programas turísticos — explicou.

Além disso, o contrato prevê alguns direitos para a empresa, como a permissão do uso da marca e selos da Confederação e de suas competições nos meios de comunicação e produtos, bem como o contrário, contando com a exposição de sua marca nos canais digitais e offline da Conmebol. As demais, por exemplo, não podem utilizar a logo da Libertadores em seus materiais de divulgação.

Flamengo e Palmeiras duelam na final da Libertadores de 2025 pelo tetracampeonato continetnal (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

Na prática, como isso impacta os torcedores?

Ao comprar os ingressos ou o pacote com uma agência autorizada, o torcedor se resguarda de uma série de problemas — como os de 2022, quando o Flamengo jogou a final da Libertadores em Guayaquil, mas diversos torcedores não puderam embarcar. Dessa forma, o gestor da Absolut reforçou a importância da torcida de Flamengo e Palmeiras adquirirem as entradas de uma empresa confiável.

— Comprar com uma agência autorizada significa acesso a ingressos 100% oficiais, rastreados e garantidos diretamente pela entidade organizadora. Não existe risco de cancelamento, fraude, bloqueio de entrada no estádio ou realocação sem aviso - responsabilidades assumidas em contrato com a Conmebol. Além disso, existe cobertura jurídica, seguro operacional e atendimento especializado antes, durante e após o jogo. Comprar fora desse ecossistema pode expor torcedores a ingressos cancelados, clonados ou de origem não comprovada, e a falta de suporte caso algo dê errado — explicou Joaquim Lo Prete.

No site da empresa, estão à venda ingressos das Categorias 1 e 2, Hospitalidade e Camarotes. Os da Categoria 3, destinada aos torcedores de Flamengo e Palmeiras e localizados atrás dos gols, não estão disponíveis, uma vez que são controlados integralmente pela Conmebol. Dessa maneira, a entidade garante que sejam comercializados pelos programas oficiais dos finalistas.

— Por esse motivo, não há disponibilidade dessa categoria para pacotes comercializados pela Absolut Sport dentro do escopo de nossa parceria com a Conmebol. — explicou, seguido de um alerta — A única forma 100% segura de adquirir ingressos é por meio dos canais oficiais, seja via clube, via plataforma oficial da Conmebol ou por uma agência oficialmente chancelada - nós, no caso. Qualquer oferta paralela deve ser analisada com cautela: se o vendedor não é oficialmente autorizado, não há garantia de legitimidade do ingresso ou de quaisquer outros serviços comercializados.

Fila de torcedores do Flamengo que não conseguiu embarcar para a final da Libertadores de 2022 (Foto: João Santana/LANCE!)

Conmebol adverte torcedores sobre final da Libertadores

Na segunda-feira (17), a Conmebol emitiu um comunicado advertindo os torcedores sobre a venda de ingressos para a final da Libertadores, entre Flamengo e Palmeiras. Leia abaixo, na íntegra:

"A CONMEBOL informa que tomou conhecimento de que a agência OUTSIDER TOURS está oferecendo pacotes de viagem e ingressos para a Final da CONMEBOL Libertadores 2025, que será disputada na cidade de Lima, Peru. A Confederação desconhece a origem e a autenticidade dos ingressos incluídos nessas ofertas, pelo que adverte ao público em geral que não se responsabiliza pela validade dos ingressos adquiridos fora dos canais oficiais. A venda oficial de ingressos para a Final da CONMEBOL Libertadores é realizada exclusivamente através da seguinte plataforma: https://libertadores.eleventickets.com/

A única empresa autorizada pela CONMEBOL a vender pacotes de hospitalidade para a Final da CONMEBOL Libertadores é a ABSOLUT SPORT. A CONMEBOL adotará as medidas cabíveis para salvaguardar os direitos dos torcedores e garantir um processo de venda transparente e seguro."

Da Libertadores à Champions, torcedores foram prejudicados pela compra em agências não oficiais

Na final da Libertadores de 2022, torcedores do Flamengo sofreram prejuízos financeiros e emocionais ao não conseguirem viajar para o Equador, onde o time jogou contra o Athletico-PR. Na ocasião, compraram o pacote da agência Outsider Tours, então patrocinadora oficial do Rubro-Negro, que depois rescindiu o contrato. Os flamenguistas voariam em vôos fretados que não foram reservados, dando origem ao problema.

Em 2025, a mesma agência esteve no centro do transtorno gerado a uma família de palmeirenses que planejou ir ao Mundial de Clubes. Eles compraram pacotes em dezembro de 2024, mas descobriram que os vouchers eram falsos e as passagens aéreas não foram confirmadas, gerando um prejuízo de 60 mil reais.

A Outsider Tours também se envolveu em problemas na Champions League 2025/2026. O influenciador e produtor de conteúdo Igor Betinassi, foi com seus amigos para a decisão européia com ingressos comprados da agência, que não os entregou. Ele relatou que não houve ressarcimento e que já acionaram a justiça para reaver o dinheiro.

— Escolhemos a Outsider porque já tinhamos ouvido falar neles, alguns influenciadores divulgaram e ainda divulgam, além de conteúdos patrocinados que chegavam em meu perfil por ser relacionado a futebol. Eles não fizeram nada para resolver, estamos procurando nossos direitos e acionamos a justiça pelo Juizado, já que não tivemos nenhum ressarcimento. Houve uma conversa com o Fernando (Sampaio), dono da empresa, lá no estádio, em Munique, e ele disse que devolveria nosso dinheiro. Conversamos alguns dias depois para negociar como seria isso e ele falou que queria parcelar, mas dois dias antes do vencimento da primeira parcela ele sumiu, parou de responder — disse Igor.

