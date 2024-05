Confira a seleção ideal da fase de grupos da Copa Libertadores

Gerson está presente no time ideal da primeira fase da Libertadores (Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/05/2024 - 12:11 • São Paulo (SP)

Chegou ao fim a fase de grupos da Copa Libertadores 2024. 15 dos 16 clubes classificados às oitavas de final já estão definidos, e a última vaga sai alguns dias após o sorteio dos confrontos, que será realizado no dia 3 de junho.

No grupo C, o Grêmio teve duas partidas adiadas em razão das enchentes que atingiram o estado do Rio Grande do Sul e ainda luta por uma vaga no mata-mata. Atualmente na terceira colocação da chave, a equipe comandada por Renato Gaúcho ainda enfrenta o Huachipato, no Chile, e o Estudiantes, no Couto Pereira.

Os outros seis clubes brasileiros que participam do torneio garantiram vaga na próxima fase. Para isso, atletas como Gerson, do Flamengo, Paulinho, do Atlético-MG, e Raphael Veiga, do Palmeiras, brilharam na fase de grupos.

Assim, o Lance! montou o time ideal da primeira fase da Copa Libertadores de 2024. Com nove jogadores presente, as equipes brasileiras dominaram a seleção, que é escalada na formação 4-3-3.

Goleiro: Guillermo Viscarra (The Strongest) - Nota: 7.73

Lateral-direito: Marcos Rocha (Palmeiras) - Nota: 7.26

Zagueiro: Bruno Fuchs (Atlético-MG) - Nota: 7.45

Zagueiro: Murilo (Palmeiras) - Nota: 7.43

Lateral-esquerdo: Guilherme Arana (Atlético-MG) - Nota: 7.62

Meia: Gerson (Flamengo) - Nota: 7.93 (maior nota)

Meia: Gustavo Scarpa (Atlético-MG) - Nota: 7.68

Meia: Raphael Veiga (Palmeiras) - Nota: 7.72

Atacante: Paulinho (Atlético-MG) - Nota: 7.86

Atacante: Bruno Sávio (Bolívar) - Nota: 7.62

Atacante: Pedro (Flamengo) - Nota: 7.60

* Os números foram retirados do site SofaScore

Gerson, do Flamengo, está presente na seleção ideal da fase de grupos da Copa Libertadores (Jorge Rodrigues/AGIF)