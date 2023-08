Brasil domina lista de elencos mais caros das oitavas da Libertadores; veja ranking

Domínio do futebol brasileiro em números



✔ Flamengo e Palmeiras, donos dos elencos mais caros do futebol brasileiro, também lideram o levantamento que inclui todos os clubes participantes da Libertadores. Eles são, inclusive, os únicos times com elencos avaliados em mais de € 150 milhões.



✔ O Athletico-PR, com elenco avaliado em € 104 milhões, completa o top 3 do ranking. O clube brasileiro ficou na frente do River Plate, cujo plantel vale € 104 milhões.



+ Premiação da Libertadores 2023: veja valores pagos pela Conmebol em cada fase



✔ Coincidência ou não? Donos dos elencos mais caros do continente, Flamengo, Palmeiras ganharam os últimos quatro títulos da Libertadores. Vem mais um para a conta?