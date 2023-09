Situação diferente no Brasil, que vem dominando a competição ano após ano. Desde 2020, a final da Libertadores vem sendo disputada entre dois times brasileiros. Com cinco clubes tricampeões (São Paulo, Santos, Palmeiras, Flamengo e Grêmio), mais os títulos de Cruzeiro (2), Internacional (2), Atlético-MG (1), Corinthians (1) e Vasco (1), os clubes brasileiros somados tem 22 títulos e com grandes chances de chegar em 23, pois conta com três representantes nas semis da competição.