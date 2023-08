No primeiro jogo, apesar de não terem saído do zero, houve certo domínio do time uruguaio, com 12 finalizações contra apenas quatro dos argentinos. Entretanto, o que mais chamou atenção na partida foi o desmaio de Diego "Torito" Rodríguez, meia do Nacional, com apenas seis minutos de jogo, após disputa de bola no meio-campo. O jogador foi substituído por precaução, mas está apto para a volta.