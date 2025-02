Wimbledon 2025: história, tradições e curiosidades

Wimbledon é o torneio de tênis mais antigo do mundo e um dos quatro Grand Slams do circuito. Fundado em 1877, o torneio é realizado no All England Lawn Tennis and Croquet Club, em Londres, e é o único Grand Slam jogado na grama, o que mantém viva a tradição do esporte. O Lance! te conta tudo sobre a edição de Wimbledon 2025.

A primeira edição do torneio aconteceu em julho de 1877, com apenas 22 jogadores competindo na chave de simples masculina. A final foi assistida por cerca de 200 espectadores, e Spencer Gore se tornou o primeiro campeão de Wimbledon. O torneio cresceu rapidamente, adicionando em 1884 a categoria feminina e a chave de duplas masculinas. Já em 1913, as duplas femininas e o torneio de duplas mistas foram incluídos na competição.

Ao longo dos anos, Wimbledon se tornou o torneio mais prestigiado do circuito, atraindo os melhores jogadores do mundo e sendo palco de momentos inesquecíveis do esporte. A competição sempre manteve seu compromisso com a tradição, como o rigoroso código de vestimenta branco para os jogadores e a presença da realeza britânica nas arquibancadas.

Tradições e inovações

Wimbledon é conhecido por manter suas tradições, como o consumo de morangos com creme, o uso de uniformes completamente brancos pelos tenistas e a ausência de publicidade visível nas quadras. Outra característica marcante do torneio é a relação com a fornecedora de bolas Slazenger, que existe desde 1902, sendo a parceria mais longa da história do esporte.

No entanto, mesmo sendo um torneio de tradição, Wimbledon também passou por diversas inovações. Em 2009, o torneio inaugurou o teto retrátil na quadra central, permitindo a continuidade das partidas mesmo sob chuva. A partir de 2019, a quadra número 1 também ganhou um teto retrátil. Outra grande mudança ocorreu em 2022, quando o torneio passou a contar com jogos no domingo do meio do torneio, alterando o tradicional “Middle Sunday” sem jogos.

Em 2025, Wimbledon implementará outra grande mudança: pela primeira vez na história, os juízes de linha serão substituídos por um sistema eletrônico de marcação, garantindo maior precisão nas decisões de arbitragem.

Curiosidades sobre Wimbledon

Primeira final televisionada: Em 1937, Wimbledon foi o primeiro torneio de tênis a ser transmitido ao vivo pela televisão. Maiores campeões: Roger Federer detém o recorde de títulos de simples masculino, com oito troféus, enquanto Martina Navratilova conquistou Wimbledon nove vezes na chave de simples feminina. Jogo mais longo da história: Em 2010, John Isner e Nicolas Mahut jogaram a partida mais longa do torneio, que durou 11 horas e 5 minutos ao longo de três dias, terminando com a vitória de Isner por 70-68 no quinto set. Finais épicas: Ao longo dos anos, Wimbledon foi palco de finais memoráveis, como o duelo entre Rafael Nadal e Roger Federer em 2008, considerado um dos melhores jogos da história do tênis.

Wimbledon 2025: Datas e Expectativas

A edição de 2025 de Wimbledon será realizada entre os dias 30 de junho e 13 de julho. Como sempre, o torneio reunirá os melhores jogadores do mundo na disputa pelo título mais prestigiado do tênis. Com as mudanças tecnológicas e o alto nível competitivo, espera-se mais uma edição repleta de grandes jogos e momentos históricos.

Por que Wimbledon é único?

Wimbledon se destaca não apenas pelo seu prestígio, mas também por sua combinação de tradição e inovação. Desde a relva perfeitamente aparada até o silêncio respeitoso da plateia, cada detalhe do torneio contribui para sua atmosfera única. A presença constante da realeza britânica e das maiores lendas do tênis tornam Wimbledon um evento imperdível para os fãs do esporte.