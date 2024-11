Times com nome Fluminense: quantos existem?

O nome Fluminense está presente em 72 clubes, destacando a influência do Fluminense Football Club no futebol nacional e internacional. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Publicada em 15/11/2024

Atualmente, existem 72 times com nome Fluminense, refletindo o impacto duradouro do Fluminense Football Club no futebol. Fundado no Rio de Janeiro, o Fluminense é um dos clubes mais tradicionais do Brasil, com uma rica história de títulos e uma base de torcedores apaixonados. A influência do clube ultrapassou as fronteiras do Rio, inspirando a criação de outras equipes com o mesmo nome em várias regiões do Brasil e até mesmo em outros países.

Neste texto, exploraremos a história por trás do nome Fluminense e como ele se popularizou, além de conhecer algumas das equipes que perpetuam a tradição tricolor em campeonatos locais e nacionais.

O nome Fluminense: origem e significado

O termo “Fluminense” refere-se originalmente aos nascidos no estado do Rio de Janeiro, e o clube adotou esse nome para representar seu vínculo com a região e seu povo. Fundado em 1902, o Fluminense Football Club logo se destacou, tornando-se um dos grandes do futebol brasileiro e inspirando a criação de várias outras equipes que buscam transmitir os mesmos valores de dedicação e amor ao esporte.

Times com nome Fluminense pelo Brasil

Com 72 times com o nome Fluminense, sua presença no futebol brasileiro é marcante. Em diferentes estados, esses times levam as cores e o espírito do Fluminense, representando o clube em competições menores e locais. Abaixo, destacamos algumas das equipes que perpetuam essa tradição:

Fluminense de Feira de Santana (Bahia)

Um dos mais conhecidos clubes com o nome Fluminense fora do Rio, o Fluminense de Feira participa de competições estaduais, representando o nome tricolor na Bahia.

Fluminense de Araguari (Minas Gerais)

Localizado em Minas Gerais, o Fluminense de Araguari é mais um exemplo de como o nome se popularizou, trazendo a tradição carioca para o futebol mineiro.

Fluminense de Mato Grosso do Sul

Na região Centro-Oeste, o Fluminense também está representado, mostrando a amplitude do nome em competições regionais.

Esses clubes exemplificam a paixão e a conexão com o nome Fluminense, que vai além do clube carioca para alcançar torcedores em diversas regiões.

O impacto cultural do Fluminense Football Club

O Fluminense é um dos clubes fundadores do futebol brasileiro e, ao longo de mais de um século, acumulou títulos importantes, como Campeonatos Brasileiros, Copas do Brasil e estaduais. Sua torcida, conhecida como “Tricolor”, é conhecida pela lealdade e paixão, atributos que inspiram outros clubes que compartilham o nome.

Ter o nome Fluminense em clubes de várias regiões simboliza uma forma de homenagear essa história de tradição, contribuindo para fortalecer o futebol como elemento cultural no Brasil. Muitos desses clubes regionais têm suas próprias torcidas, que, apesar de pequenas, carregam o mesmo orgulho dos torcedores tricolores do Rio.

O nome Fluminense no exterior

Além do Brasil, o nome Fluminense pode ser encontrado em algumas equipes e comunidades brasileiras no exterior. Nessas localidades, clubes com o nome Fluminense servem como ponto de encontro para brasileiros e entusiastas do futebol, mantendo viva a cultura do esporte e a conexão com o Brasil. Esse fenômeno evidencia o impacto global do Fluminense e sua importância para torcedores que estão longe do Brasil, mas ainda compartilham a paixão pelo clube carioca.

Lista dos 72 times com nome Fluminense pelo Brasil e no mundo

Brasil