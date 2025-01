Série D do Brasileirão: datas, times, regras e onde assistir

A Série D do Campeonato Brasileiro 2025 está programada para começar no dia 13 de abril de 2025 e terá sua grande final no dia 28 de setembro de 2025. A competição reúne times de diversas regiões do Brasil e é um marco importante para o fortalecimento do futebol nacional em cidades e estados menos representados nas divisões superiores. O Lance! te conta tudo sobre a Série D do Brasileirão.

Modelo de disputa da Série D 2025

A Série D do Brasileirão 2025 segue um formato semelhante ao de edições anteriores, que visa proporcionar oportunidades de acesso às divisões superiores e garantir competitividade para clubes de menor expressão. O torneio será dividido em quatro fases:

Fase de Grupos

64 clubes serão divididos em 16 grupos com 4 equipes cada, organizados de forma regional. As equipes jogam entre si em turno e returno. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para a próxima fase.

Fase Eliminatória

A partir das oitavas de final, os confrontos são disputados em sistema de mata-mata, com jogos de ida e volta. Os critérios de desempate incluem saldo de gols, gols marcados fora de casa e disputa de pênaltis.

Semifinais e final

Os quatro semifinalistas garantem o acesso à Série C de 2026. A final será disputada em jogos de ida e volta para definir o campeão.

Times participantes da Série D 2025

A Série D 2025 contará com 64 equipes, representando todas as regiões do Brasil. Os clubes participantes incluem campeões estaduais, vice-campeões e times classificados através de ligas regionais. Alguns dos principais clubes esperados são:

Norte

Acre: Independência-AC e Humaitá; Amazonas: Manauara e Manaus; Amapá: Trem; Pará: Águia de Marabá e Tuna Luso; Rondônia: Porto Velho; Roraima: GAS; Tocantins: União-TO e Tocantinópolis.

Nordeste

ASA e Penedense; Bahia: Barcelona de Ilhéus, Juazeirense e Jequié;

Centro-Oeste

Distrito Federal: Capital-DF e Ceilândia; Goiás: Goianésia, Goiatuba, Goiânia e Aparecidense; Mato Grosso: União Rondonópolis e Luverdense; Mato Grosso do Sul: Operário-MS.

Sudeste

Sul

Onde assistir à Série D do Brasileirão 2025?

Os jogos da Série D 2025 serão transmitidos por diversos canais e plataformas:

TV aberta: Emissoras regionais podem transmitir partidas de interesse local.

Emissoras regionais podem transmitir partidas de interesse local. Streaming: A CBF TV fará a cobertura completa dos jogos por meio de sua plataforma online.

A CBF TV fará a cobertura completa dos jogos por meio de sua plataforma online. Redes sociais: Partidas selecionadas também poderão ser transmitidas ao vivo no YouTube e Facebook.

Essa diversidade de opções garante que torcedores de todas as regiões possam acompanhar seus clubes favoritos na luta pelo acesso à Série C.

Importância da Série D para o futebol brasileiro

A Série D desempenha um papel fundamental no cenário esportivo nacional ao dar visibilidade a equipes menores e promover o desenvolvimento do futebol em diferentes regiões do Brasil. Para os clubes, a competição representa a oportunidade de alcançar maior profissionalismo, atrair patrocínios e expandir sua base de torcedores.