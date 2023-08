Até a temporada passada, os jogos do futebol árabe não tinham transmissão para o Brasil e os torcedores encontravam dificuldades para assistirem aos jogos do Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo. Agora, a espera acabou. Nesta sexta-feira (4), o streaming 'Canal Goat' comprou, com exclusividade, os direitos de transmissão da Liga Saudita até 2025.



