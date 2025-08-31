O jogo aconteceu no estádio Benedito Teixeira, devido a punição do Santos.

A vitória consolidou o Santos como líder do Campeonato Brasileiro com 72 pontos.

Robinho marcou dois gols e foi destaque na partida.

Santos venceu Fluminense por 5 a 0 em 30 de outubro de 2004.

O Santos vivia fase decisiva no Campeonato Brasileiro de 2004, liderando a tabela com 72 pontos e perseguindo o título nacional. O duelo contra o Fluminense, válido pela 39ª rodada, foi realizado no estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto, porque o Peixe cumpria punição após confusão causada em partida anterior contra o Vitória. Relembre Santos 5 x 0 Fluminense no Brasileirão 2004.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O jogo também ficou marcado pelo clima de homenagem. Antes da bola rolar, jogadores das duas equipes se reuniram no centro do campo para rezar pela memória de Serginho, atleta do São Caetano que havia falecido em campo na rodada anterior, vítima de uma parada cardíaca.

Santos 5 x 0 Fluminense no Brasileirão 2004

Logo aos oito minutos, o Santos mostrou por que liderava o campeonato. Após falha da defesa tricolor, Robinho disparou em velocidade e finalizou forte, sem chances para o goleiro Fernando Henrique.

continua após a publicidade

Pouco depois, aos 20 minutos, Robinho voltou a ser decisivo. Passou com facilidade por Leonardo Moura e cruzou na área; na tentativa de cortar, o zagueiro Laerte desviou contra a própria meta, ampliando para 2 a 0.

Ainda no primeiro tempo, o Fluminense tentou reagir. Roger cruzou para Alessandro, que marcou de cabeça, mas o árbitro anulou o gol por impedimento duvidoso. Era a última esperança carioca antes do massacre da etapa final.

continua após a publicidade

O segundo tempo de domínio

Aos três minutos do segundo tempo, Zé Elias, que havia entrado no intervalo, deu ótimo passe para Deivid, que bateu na saída de Fernando Henrique para fazer 3 a 0.

Poucos minutos depois, aos 11, novamente Zé Elias participou da jogada. O volante avançou pela direita, cruzou, e após rebote, Robinho apareceu para chutar forte e marcar seu segundo gol na partida — o 21º no Brasileirão.

Aos 37 minutos, foi a vez de Basílio cruzar com perfeição para Deivid, que finalizou com categoria para fechar a goleada em 5 a 0.

O brilho de Robinho e Deivid

A dupla ofensiva do Santos viveu tarde inspirada. Robinho, em grande fase, não apenas marcou dois gols, como participou de jogadas decisivas que resultaram em outros tentos. Sua velocidade e habilidade desarticularam a defesa tricolor durante todo o jogo.

Deivid, por sua vez, foi oportunista, marcou dois gols e mostrou sua importância como referência de ataque. A sintonia entre os dois atacantes simbolizava a força do Santos de Luxemburgo, que caminhava firme rumo ao título nacional.

O jogo 200 de Elano e o peso da vitória do Santos

A goleada também marcou o jogo de número 200 de Elano com a camisa do Santos, consolidando o meia como um dos líderes técnicos da equipe.

O resultado manteve o Santos na liderança e reforçou sua candidatura ao título, conquistado semanas depois. Para o Fluminense, a derrota foi dura, evidenciando fragilidades em uma campanha irregular.

Ficha técnica - Santos 5 x 0 Fluminense no Brasileirão 2004

Santos 5 x 0 Fluminense – Campeonato Brasileiro 2004 (39ª rodada)

Data: 30 de outubro de 2004

Local: Estádio Benedito Teixeira, São José do Rio Preto (SP)

Público: 21.760

Renda: R$ 297.906,00

Árbitro: Clever Assunção Gonçalves (MG)

Auxiliares: Marco Antônio Gomes e Márcio Eustáquio Santiago (MG)

Gols: Robinho (7’/1T e 10’/2T), Laerte (contra, 19’/1T), Deivid (2’/2T e 36’/2T)

Santos: Mauro; Paulo César, Leonardo, André Luís e Léo; Fabinho, Ricardo Bóvio (Zé Elias), Ricardinho (Marcinho) e Elano; Robinho (Basílio) e Deivid.

Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Fluminense: Fernando Henrique; Leonardo Moura, Antônio Carlos, Laerte e Júnior César (Mineiro); Marciel, Diego, Esquerdinha (Marcão) e Roger; Alessandro e Rodrigo Tiuí.

Técnico: Alexandre Gama.