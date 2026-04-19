O dia 18 de julho de 2010 reservou um dos embates táticos mais interessantes daquela temporada do futebol brasileiro. De um lado, na Vila Belmiro, estava o Santos de Dorival Júnior, uma equipe que exalava "futebol arte" e que já havia encantado o país com as conquistas do Paulistão e a caminhada avassaladora na Copa do Brasil. Com um quarteto ofensivo formado por Neymar, Ganso, Robinho e André, o Alvinegro Praiano era o bicho-papão do momento, capaz de aplicar goleadas históricas em qualquer adversário. O Lance! relembra Santos 0 x 1 Fluminense no Brasileirão 2010.

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Do outro lado, o Fluminense de Muricy Ramalho apresentava a antítese desse estilo. Com uma defesa sólida e um meio-campo extremamente combativo, o Tricolor das Laranjeiras visitava o litoral paulista com uma missão clara: provar que a disciplina tática poderia anular o talento individual. A partida era vista como um teste de fogo para as pretensões de título de ambas as equipes, colocando frente a frente a alegria dos "Meninos da Vila" e a solidez do time que terminaria o ano com a taça de campeão brasileiro.

A expectativa em torno do jogo era ainda maior devido ao retorno de Robinho. O "Rei do Pedal" fazia sua reestreia no time titular após defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo da África do Sul. A Vila Belmiro estava lotada e pulsante, esperando por mais um show de dribles e gols. No entanto, o que se viu desde o apito inicial foi um Fluminense muito bem postado, com Gum e Leandro Euzébio ganhando quase todos os duelos aéreos e por baixo, impedindo que o Santos impusesse seu ritmo frenético.

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O duelo no meio-campo foi uma partida de xadrez à parte. Enquanto PH Ganso buscava os passes de ruptura, Diguinho e Diogo se desdobravam na marcação para cercar o camisa 10 santista. O argentino Darío Conca, cérebro do Fluminense, ditava o ritmo dos contra-ataques tricolores, obrigando o goleiro Rafael Cabral a trabalhar em chutes de média distância. Foi um jogo de poucas chances claras, mas de uma intensidade física raramente vista naquela edição do Campeonato Brasileiro, com os dois times respeitando muito as virtudes um do outro.

Ao final dos 90 minutos, o resultado de 1 a 0 para o Fluminense soou como uma declaração de intenções de Muricy Ramalho. O treinador, mestre em montar equipes campeãs nos pontos corridos, mostrou que tinha a chave para travar o Santos. A vitória em plena Vila Belmiro deu ao Tricolor a confiança necessária para assumir a vice-liderança e iniciar a arrancada que culminaria na conquista do Brasileirão após 26 anos de jejum. Para o Santos, o tropeço serviu de aprendizado sobre as dificuldades táticas que a elite do futebol nacional imporia ao seu elenco estrelado.

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O gol da vitória e a resistência do Fluminense

A partida foi decidida nos detalhes e na leitura de jogo de Muricy Ramalho. Percebendo que o jogo estava travado, o técnico tricolor sacou Rodriguinho para a entrada do jovem Alan aos 11 minutos do segundo tempo. A mudança deu mais mobilidade ao ataque visitante. Aos 32 minutos da etapa final, Alan aproveitou uma chance de ouro para bater firme e vencer Rafael Cabral, silenciando a Vila Belmiro e selando o destino do confronto.

O Santos ainda tentou um abafa nos minutos finais, com Neymar chamando a responsabilidade e Zé Love entrando para dar mais presença de área. Contudo, o goleiro Fernando Henrique estava em uma tarde inspirada, realizando defesas plásticas que garantiram os três pontos para os cariocas. A festa ao fim do jogo era dos jogadores tricolores, que comemoravam não apenas o resultado, mas a execução perfeita de um plano de jogo que parou o ataque mais temido do país.

Melhores momentos

Assista ao gol de Alan e aos lances capitais deste duelo:

Ficha técnica - Santos 0 x 1 Fluminense no Brasileirão 2010

Competição: Campeonato Brasileiro de 2010 – 9ª rodada Data: 18 de julho de 2010 Local: Estádio Urbano Caldeira (Vila Belmiro), Santos (SP) Público: 11.239 pagantes Árbitro: Cláudio Mercante (PE) Gol: Alan (32' 2ºT) para o Fluminense.

Escalações:

Santos: Rafael Cabral; Pará, Edu Dracena, Durval e Maranhão (Zé Love); Arouca, Wesley e Paulo Henrique Ganso (Madson); Neymar, Robinho e André (Marcel). Técnico: Dorival Júnior.

Fluminense: Fernando Henrique; Mariano, Gum, Leandro Euzébio e Carlinhos; Diogo (Fernando Bob), Diguinho, Darío Conca e Rodriguinho (Alan); André Luís e Fred (Marquinho). Técnico: Muricy Ramalho.