Calendário 2025: quando o Flamengo não poderá jogar no Maracanã

O Maracanã será palco de eventos e passará por manutenções ao longo de 2025. Descubra como o Flamengo planeja lidar com a ausência de seu estádio no calendário do futebol nacional. O Lance! te conta as datas que o Flamengo ficará sem o Maracanã em 2025.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

O Estádio do Maracanã, considerado a casa do Flamengo e um dos maiores templos do futebol mundial, será palco de uma série de shows e eventos em 2025. Além disso, estão programadas manutenções estruturais no estádio, que impactarão a agenda do Rubro-Negro. A combinação desses fatores obrigará o clube a buscar alternativas para disputar algumas de suas partidas ao longo da temporada. O Lance! te conta como o Mengão enfrentará esse desafio.

Shows e eventos programados no Maracanã em 2025

O calendário de eventos do Maracanã para 2025 já conta com grandes artistas confirmados. Confira algumas das principais atrações:

Simply Red - 12 de março - Uma das maiores bandas do mundo, o Simply Red fará um show do estádio em março.

Além disso, o Maracanã também sediará eventos esportivos de outras modalidades e shows corporativos, que exigem períodos prolongados para montagem e desmontagem.

continua após a publicidade

Impacto no calendário do Flamengo

As indisponibilidades do Maracanã devem afetar diretamente o calendário do Flamengo em competições como o Campeonato Carioca, o Brasileirão, a Copa do Brasil e possíveis torneios internacionais. Para essas ocasiões, o clube precisará adotar estratégias para minimizar os impactos esportivos e logísticos.

Historicamente, o Flamengo utilizou outros estádios como alternativas, entre eles o Estádio Luso-Brasileiro (Ilha do Urubu) e o Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

continua após a publicidade

Receitas geradas pelo Maracanã

Embora o Flamengo tenha que atuar longe do Maracanã em algumas datas, os eventos realizados no estádio geram receitas significativas. Como gestor do estádio em parceria com o Fluminense, o Flamengo se beneficia financeiramente dos shows e eventos promovidos no local.

Estima-se que cada grande evento possa gerar milhões de reais em receitas, contribuindo para o fortalecimento financeiro do clube e a manutenção do estádio.

Alternativas para o Flamengo em 2025

Sem o Maracanã, o Flamengo possui algumas opções para mandar seus jogos:

Estádio Luso-Brasileiro: Localizado na Ilha do Governador, foi apelidado de Ilha do Urubu em uma das gestões do Flamengo. Estádio Raulino de Oliveira: Tradicional opção em Volta Redonda para partidas fora do Maracanã. Estádio Nilton Santos: Apesar de ser a casa do Botafogo, pode ser utilizado mediante acordo entre os clubes.

A escolha do estádio dependerá da importância do jogo, da capacidade necessária para acomodar os torcedores e de questões logísticas.

O impacto no desempenho do Flamengo

Embora a ausência do Maracanã represente um desafio, o Flamengo já demonstrou sua capacidade de manter o alto desempenho esportivo mesmo atuando fora de sua casa. O apoio da torcida, que segue o time onde quer que jogue, será fundamental para que o clube continue competitivo em 2025.

Com um elenco forte e um planejamento estratégico, o Flamengo busca transformar esses desafios em oportunidades de mostrar sua força em qualquer estádio.