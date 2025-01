Por onde anda Marcos Júnior, o melhor jogador da Copinha de 12?

Marcos Júnior foi o grande nome da Copinha de 2012. Representando o Fluminense, o atacante destacou-se pela velocidade, habilidade e capacidade de decisão, sendo eleito o melhor jogador daquela edição. Sua atuação foi essencial para a campanha da equipe tricolor, que trouxe à tona a promessa de um futuro brilhante no futebol profissional. O Lance! te conta por onde anda Marcos Júnior.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O jovem atleta rapidamente tornou-se uma das esperanças do Fluminense para compor o elenco principal. Na transição para o time profissional, Marcos Júnior mostrou personalidade, sendo uma peça importante em algumas temporadas pelo clube carioca.

Marcos Júnior no Fluminense

Entre 2012 e 2018, Marcos Júnior viveu altos e baixos no Fluminense. Em seus melhores momentos, o atacante foi fundamental em partidas decisivas, ajudando o clube a conquistar resultados importantes no Campeonato Brasileiro e em competições sul-americanas. Seu estilo de jogo caracterizava-se pela intensidade e entrega, características que fizeram dele um jogador querido pela torcida.

continua após a publicidade

No entanto, a oscilação de desempenho e lesões recorrentes impediram que Marcos Júnior se firmasse como titular absoluto. Apesar disso, ele deixou sua marca no clube, acumulando gols e assistências significativas durante sua passagem.

Por onde anda Marcos Júnior?

Em 2019, Marcos Júnior decidiu explorar novas oportunidades e transferiu-se para o Yokohama F. Marinos, do Japão. A mudança marcou uma nova fase em sua carreira, e o jogador rapidamente se adaptou ao futebol japonês. Com atuações consistentes e um papel de destaque na equipe, ele conquistou o título da J1 League, consolidando-se como uma das referências do elenco.

continua após a publicidade

Após quatro temporadas de sucesso no Yokohama, Marcos Júnior transferiu-se para o Sanfrecce Hiroshima em 2023, mantendo seu protagonismo no cenário japonês. O jogador continua a demonstrar sua qualidade técnica e experiência, sendo uma figura importante no time.

Clubes da carreira

2012–2018: Fluminense

2014: → Vitória (empréstimo)

2019–2023: Yokohama F. Marinos

2023–: Sanfrecce Hiroshima

O impacto de Marcos Júnior

Mesmo distante do futebol brasileiro, Marcos Júnior segue como exemplo de um jogador resiliente, que encontrou sucesso ao buscar novos desafios no exterior. Seu destaque na Copinha de 2012 e as conquistas no Japão refletem a trajetória de um atleta que soube se adaptar e evoluir ao longo dos anos.