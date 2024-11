Nado peito: veja as regras do estilo na natação

Partida e mergulho: O nadador inicia a prova a partir do bloco de partida, com um mergulho inicial seguido por uma fase submersa. Nessa fase, o atleta pode realizar um único movimento de pernas e braços antes de emergir à superfície, mas deve começar a nadar no estilo peito assim que sair da água.

Movimento dos braços: Os braços devem realizar movimentos simultâneos e simétricos, partindo da frente do corpo em um arco circular para trás. É proibido realizar movimentos alternados ou assimétricos, sob pena de desclassificação.

Movimento das pernas: As pernas executam um movimento de chute sincronizado, em forma de círculo, impulsionando o corpo para frente. Cruzar as pernas ou realizar movimentos alternados, como batidas de crawl, é considerado uma infração.