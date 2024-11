Conheça os maiores públicos do Estádio da Cidadania, em Volta Redonda, e relembre momentos emocionantes que marcaram a história do futebol carioca. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







O Estádio General Sylvio Raulino de Oliveira, mais conhecido como Estádio da Cidadania ou Raulino de Oliveira, é um dos principais palcos do futebol nacional no interior do Rio de Janeiro. Localizado em Volta Redonda, o estádio tem capacidade oficial para 20.255 espectadores, mas já recebeu públicos superiores a esse limite em algumas ocasiões especiais. Ao longo dos anos, foi o cenário de jogos memoráveis, tanto de clubes locais como de times cariocas de renome. Abaixo estão os dez maiores públicos já registrados no Raulino de Oliveira.

10 jogos com os maiores públicos do Raulino de Oliveira na história

1. Volta Redonda 0 x 1 Vasco da Gama – Campeonato Carioca - 1º de maio de 1977

O maior público do estádio foi registrado em 1977, durante o Campeonato Carioca, em um confronto entre o Volta Redonda e o Vasco da Gama. 24.509 torcedores compareceram para acompanhar a vitória do Vasco por 1 a 0, marcando um recorde histórico para o Raulino de Oliveira.

2. Volta Redonda 1 x 1 Boavista – Campeonato Carioca - 17 de abril de 2004

Em 2004, durante o Campeonato Carioca, o Volta Redonda empatou com o Boavista em 1 a 1, atraindo um público de 20.255 espectadores. Esse foi um dos jogos que consolidou a popularidade do estádio para receber partidas importantes do futebol carioca.

3. Volta Redonda 3 x 2 Botafogo – Campeonato Carioca - 14 de março de 1976

Outro grande público foi registrado em 1976, quando o Volta Redonda venceu o Botafogo por 3 a 2 no Campeonato Carioca. O jogo contou com a presença de 19.041 torcedores, que acompanharam um confronto acirrado e emocionante.

4. Itália 5 x 3 Fluminense – Amistoso Internacional - 8 de junho de 2014

Em um amistoso internacional, a seleção italiana enfrentou o Fluminense e venceu por 5 a 3 em um jogo histórico que atraiu 17.023 espectadores. Esse amistoso foi parte da preparação da Itália para a Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil.

5. Fluminense 4 x 3 Ponte Preta – Brasileirão - 30 de outubro de 2005

Pelo Campeonato Brasileiro de 2005, o Fluminense enfrentou a Ponte Preta em uma partida emocionante que terminou em 4 a 3 para o time carioca. 16.115 torcedores compareceram para assistir ao jogo no Raulino de Oliveira.

6. Fluminense 4 x 1 Athletico – Brasileirão - 27 de outubro de 2005

Ainda pelo Brasileirão de 2005, o Fluminense conquistou uma vitória expressiva sobre o Athletico por 4 a 1, com 16.063 espectadores presentes no estádio, reafirmando o Raulino de Oliveira como um palco para grandes confrontos nacionais.

7. Fluminense 0 x 2 Atlético-MG – Brasileirão - 17 de novembro de 2005

Outro jogo importante no Brasileirão de 2005 foi entre Fluminense e Atlético-MG, que terminou com a vitória do time mineiro por 2 a 0. O público presente foi de 15.992 torcedores, em mais uma noite de grande movimentação no estádio.

8. Botafogo 1 x 0 Fluminense – Campeonato Carioca - 5 de maio de 2013

Em 2013, pelo Campeonato Carioca, o Botafogo venceu o Fluminense por 1 a 0. 15.516 espectadores estiveram presentes no Raulino de Oliveira, testemunhando o triunfo do Botafogo em um dos clássicos cariocas mais tradicionais.

9. Fluminense 2 x 2 Palmeiras – Brasileirão - 21 de agosto de 2005

O empate em 2 a 2 entre Fluminense e Palmeiras no Brasileirão de 2005 também atraiu um grande público, com 15.425 torcedores comparecendo ao Raulino de Oliveira para prestigiar a partida.

10. Fluminense 3 x 2 Santos – Brasileirão - 1º de outubro de 2011

Fechando o ranking dos maiores públicos do Raulino de Oliveira, a vitória do Fluminense sobre o Santos por 3 a 2, em 2011, contou com 15.256 torcedores presentes. O jogo foi marcado por muita emoção e uma presença expressiva de torcedores.

Os maiores públicos do Raulino de Oliveira refletem a importância desse estádio para o futebol do estado do Rio de Janeiro e sua capacidade de receber grandes confrontos, tanto no cenário estadual quanto nacional e até internacional. O Estádio da Cidadania continua sendo um ponto de encontro essencial para os amantes do futebol, trazendo emoção e histórias para a torcida de Volta Redonda e da região.