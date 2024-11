Veja os maiores públicos da Arena Independência, estádio icônico em Belo Horizonte, que recebeu jogos históricos e emocionantes com lotação máxima. (Foto: Alessandra Torres/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/11/2024 - 14:26 • São Paulo

A Arena Independência, ou Estádio Raimundo Sampaio, em Belo Horizonte, é um dos principais palcos do futebol mineiro. Com uma capacidade atual de 23.018 espectadores, o estádio passou por uma grande reforma em 2012 que modernizou suas instalações e reduziu sua capacidade. Desde então, o Independência tem registrado públicos expressivos em jogos importantes, especialmente quando Atlético Mineiro e América Mineiro mandam suas partidas ali. O recorde histórico, no entanto, remonta a 1963, antes da reforma, quando o estádio recebeu mais de 32 mil pessoas. Confira a seguir os maiores públicos do Independência.

10 jogos com os maiores públicos do Independência na história

1. Seleção Mineira 1 x 0 Seleção da Guanabara – Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais – 27 de janeiro de 1963

O maior público registrado na história da Arena Independência ocorreu em 1963, antes da reforma, quando 32.721 torcedores assistiram à vitória da Seleção Mineira sobre a Seleção da Guanabara por 1 a 0, garantindo o título do Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais.

2. Atlético Mineiro 5 x 2 Sport Recife – Brasileirão – 30 de setembro de 2018

Após a reforma de 2012, o maior público registrado no Independência foi na vitória do Atlético Mineiro sobre o Sport Recife por 5 a 2. Com 22.654 torcedores presentes, esse jogo mostrou a força da torcida atleticana em partidas decisivas.

3. América Mineiro 1 x 0 CRB – Campeonato Brasileiro da Série B – 26 de dezembro de 2020

Em jogo pela Série B, o América Mineiro recebeu o CRB e venceu por 1 a 0, atraindo 22.481 torcedores ao estádio. Esse público reforça a presença da torcida americana em momentos importantes.

4. Atlético Mineiro 2 x 1 Cruzeiro – Campeonato Mineiro – 11 de maio de 2014

Em um clássico entre Atlético e Cruzeiro, válido pelo Campeonato Mineiro, 22.411 torcedores compareceram ao Independência para acompanhar a vitória do Atlético por 2 a 1.

5. Atlético Mineiro 2 x 0 São Paulo – Brasileirão – 12 de outubro de 2014

Outro grande público foi registrado no confronto entre Atlético e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, que terminou com a vitória do Atlético por 2 a 0, com 22.403 torcedores presentes.

6. Atlético Mineiro 2 x 1 Palmeiras – Brasileirão – 23 agosto de 2015

Na partida entre Atlético Mineiro e Palmeiras, o estádio recebeu 22.392 torcedores. O Atlético venceu por 2 a 1, em um jogo disputado que levou a torcida ao limite da capacidade do Independência.

7. Atlético Mineiro 2 x 1 Corinthians – Brasileirão – 1º de dezembro de 2019

O confronto entre Atlético e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro atraiu 22.386 torcedores ao Independência. A torcida presenciou a vitória do Atlético por 2 a 1, com o estádio praticamente lotado.

8. Atlético Mineiro 2 x 0 Flamengo – Brasileirão – 13 de agosto de 2017

Em um dos confrontos mais aguardados do Brasileirão, Atlético e Flamengo jogaram para 22.375 torcedores no Independência, que vibraram com a vitória do Atlético por 2 a 0.

9. Atlético Mineiro 3 x 0 Grêmio – Brasileirão – 3 de dezembro de 2017

No duelo entre Atlético e Grêmio, o estádio recebeu 22.370 torcedores. O Atlético venceu por 3 a 0, mantendo a tradição de grandes públicos em jogos contra times de grande expressão.

10. Atlético Mineiro 2 x 1 Internacional – Brasileirão – 14 de novembro de 2013

Fechando a lista, a vitória do Atlético sobre o Internacional por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro, contou com 22.365 torcedores, mais uma vez lotando o Independência.

Esses números refletem a força das torcidas em Belo Horizonte e o papel do Estádio Independência como um importante cenário para o futebol mineiro e brasileiro. Desde sua modernização, o estádio tem sido palco de jogos emocionantes, sempre próximo de sua capacidade máxima, demonstrando a paixão inabalável dos torcedores mineiros.