Janeiro Branco é uma campanha instituída por uma lei federal de 2023 e tem como objetivo colocar a saúde mental no centro das atenções. Em 2025, o lema é "o que fazer pela saúde mental agora e sempre?".

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), mais de 300 milhões de pessoas sofrem de depressão em todo o mundo. A doença, inclusive, é a principal pauta quando se fala em saúde mental.

A depressão, por exemplo, atinge 5,8% da população brasileira, e distúrbios relacionados a ansiedade afetam 9,3%, segundo a OMS. No entanto, o número de pessoas com diagnóstico de alguma doença emocional tem aumentado, o que significa que a saúde mental não tem sido tratada da maneira correta.

O tema deste ano tem como propósito a reflexão da sociedade sobre o impacto das condições emocionais na vida cotidiana e também quais medidas podem melhorar o equilíbrio psicológico.

O que é saúde mental?

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define que “Saúde Mental é um estado de completo bem-estar físico e social e não apenas a mera ausência de doença ou enfermidade”. Ela pode ser descrita como um bem-estar geral, onde a pessoa consegue passar pelas adversidades da vida sem grandes impactos negativos e respeitando seus limites.

Por que Janeiro Branco?

A campanha Janeiro Branco foi criada em 2014 por psicólogos brasileiros com o objetivo de levantar discussões sobre a importância do cuidado com a saúde mental em busca de maior qualidade de vida. O mês de celebração foi escolhido por simbolizar um período de renovação de esperanças e projetos de vida.

Qual o objetivo do Janeiro Branco?

O objetivo do Janeiro Branco é conscientizar a população sobre a importância da saúde mental e emocional, e reduzir o estigma em torno de transtornos mentais. A campanha também visa prevenir doenças decorrentes do estresse, como ansiedade, depressão e pânico.

Pode-se dizer que o Janeiro Branco é um alerta para que todos iniciem o ano de maneira sadia, tanto emocionalmente quanto psicologicamente.

Qual a importância do Janeiro Branco?

A importância do Janeiro Branco é fazer com que a população entenda que a saúde mental é algo que envolve o corpo, as emoções e a forma como todos interagem, ou seja, é necessário cuidar de si para cuidar dos outros também.

Cada indivíduo reage de maneira diferente diante dos desafios enfrentados no dia a dia, e com o acumulo de sentimentos, as reações podem ser diversas: cansaço mental; dificuldade de concentração; problemas de pele; desânimo, apatia; isolamento social; perda ou ganho de peso; ansiedade; depressão, entre outros.

Como cuidar da sua saúde mental?

Existem algumas maneiras que contribuem para o cuidado da saúde emocional e mental. Além de ter um profissional de psicologia para acompanhamento, outras medidas do dia-a-dia ajudam a prevenir transtornos. São eles:

Prática de exercícios físicos; Boa higiene do sono; Boa alimentação; Momentos de lazer, principalmente com amigos e familiares; Evitar substâncias psicoativas como álcool, drogas e cigarros; Não se isolar quando tiver passando por adversidades; Ter um tempo para si.

Saúde Mental nos Esportes

A saúde mental nos esportes ganhou notoriedade devido a atletas que começaram a debater seus próprios casos e mostrar a importância do cuidado do corpo e da mente.

A saúde mental nos esportes ganhou notoriedade devido a atletas que começaram a debater seus próprios casos e mostrar a importância do cuidado do corpo e da mente.

Nomes como Simone Biles, da ginástica, Gabriel Medina, do surfe, e Naomi Osaka, do tênis, enfrentaram momentos difíceis na carreira devido a transtornos mentais e optaram por ficar um período afastados.