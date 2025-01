Início de uma era vitoriosa: por que 1979 foi importante para o São Paulo?

A temporada de 1979 do São Paulo ficará marcada para sempre na história do clube. Há 46 anos, o Tricolor se consagrou Campeão Paulista em cima do Corinthians, vice-campeão brasileiro, e conseguiu reformar o Morumbi para aumentar a capacidade de público.

Comandado por Carlos Alberto Silva e estrelado por Serginho Chulapa, Zé Sérgio, Chicão e Waldir Pires, iniciou-se naquele momento uma era de sucesso para o São Paulo, que nos anos seguintes conquistaria muitos títulos estaduais, nacionais e internacionais.

São Paulo no Paulista de 1979

Esta foi uma conquista histórica para o São Paulo, que venceu o Corinthians por 2 a 0 no jogo de volta da final. O gol da vitória foi marcado por Serginho Chulapa, que recebeu um passe de Zé Sérgio e bateu forte para abrir o placar. O segundo gol foi marcado por Zé Sérgio, que recebeu um passe de Chicão e bateu para dentro da rede.

A vitória do São Paulo foi celebrada por mais de 100 mil torcedores no Estádio do Morumbi, e marcou o 12º título paulista da história do clube.

Serginho Chulapa, jogador do São Paulo em 1979 (Foto: Reprodução)

São Paulo no Brasileirão de 1979

O Brasileiro de 1979 foi o último campeonato organizado pela CBD (Confederação Brasileira de Desportos), que depois foi substituída pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O campeonato ficou marcado por uma série de irregularidades e controvérsias.

São Paulo, Santos, Corinthians e Portuguesa não participaram da primeira fase da competição e preferiram priorizar o calendário do Campeonato Paulista. Na época, algumas datas se cruzavam e os clubes que competiam nos dois entravam em campo três vezes por semana.

Na segunda fase do torneio, os quatro grandes times paulistas voltaram a disputar os jogos, e o São Paulo conseguiu chegar à final contra o único time invicto, o Internacional. No jogo de ida, os colorados venceram por 2 a 0. Na volta, o Tricolor não conseguiu reverter a situação e ficou com o vice campeonato.

Embora o resultado não tenha sido o esperado para os torcedores são paulinos, o desempenho do clube foi positivo. Foram 12 vitórias, seis empates e seis derrotas. Além de 36 gols marcados e 25 sofridos.

Reforma no Morumbi

A princípio, a reforma no Morumbi tinha o objetivo de preparar o local para sediar jogos da Copa do Mundo de 1982. No entanto, devido a uma série de problemas e atrasos, o estádio não foi escolhido como uma das sedes da competição. A capacidade de público foi a mudança mais estravagante, que passou de 85 para 140 mil torcedores.

Dê o Seu Lance nessa camisa do São Paulo

➡️ Saiba as condições na plataforma do Seu Lance!

🌍 TIME: São Paulo

📆 ANO: 1979

🔢 NÚMERO: 10

💪 TAMANHO: M

Camisa do São Paulo de 1979 (Foto: Lance!)

A tradicional camisa 10, modelo torcedor, do São Paulo é uma peça histórica, que marca o início de uma era vitoriosa do clube paulista. Fabricada pela Dellera, o tradicional uniforme branco com as listras vermelha e preta marcam toda a torcida. A peça leiloada é autografada pelo elenco Tricolor da época.

