Eliminação no salto em altura: entenda a regra

O salto em altura é uma prova atlética que exige técnica, precisão e coordenação dos competidores. Durante a competição, os atletas devem superar uma barra horizontal sem derrubá-la, obedecendo a regras rigorosas. A eliminação no salto em altura ocorre quando o competidor não cumpre as condições impostas, seja por erros técnicos ou pela falha em superar a altura estipulada.

Regras básicas do salto em altura

No salto em altura, os atletas têm até três tentativas para superar cada altura estipulada pela competição. A prova começa em uma altura mínima definida pelos organizadores e vai aumentando progressivamente. Os competidores podem optar por iniciar suas tentativas em alturas superiores, mas são obrigados a cumprir as condições de cada salto para avançar.

Quais são as condições para não ser eliminado?

Evitar derrubar a barra

O objetivo principal do salto em altura é superar a barra horizontal sem derrubá-la. A barra é apoiada por duas hastes e não pode ser tocada de forma que caia ao chão.

Eliminação: Se o atleta derrubar a barra nas três tentativas consecutivas, ele é desclassificado da prova.

Pisar corretamente na área de impulso

O salto deve ser realizado de uma área de impulso específica. Qualquer pisada fora dessa área invalida o salto.

Eliminação: Caso o competidor repita o erro nas três tentativas, ele está eliminado.

Cumprir o tempo limite para o salto

Os atletas têm um tempo limite de 30 segundos após serem chamados para iniciar a tentativa.

Eliminação: Se o competidor não iniciar o salto dentro do tempo regulamentar, a tentativa é considerada inválida.

Superar a altura estipulada

Cada altura deve ser vencida para que o atleta avance na competição. Caso ele falhe em três tentativas consecutivas em qualquer altura, é eliminado.

Estratégias dos atletas para evitar a eliminação

Competidores de salto em altura utilizam várias estratégias para maximizar suas chances de sucesso:

Escolha estratégica da altura inicial: Muitos atletas optam por começar a competir em alturas superiores para preservar energia para os saltos decisivos. Técnica refinada de salto: A técnica mais usada atualmente é o estilo Fosbury Flop, onde o atleta passa pela barra de costas, minimizando o risco de derrubá-la. Gestão do tempo: O controle do tempo é essencial para manter a concentração e evitar penalidades.

Como os árbitros monitoram as eliminações?

Os árbitros da prova são responsáveis por verificar se todas as regras foram cumpridas. Eles observam:

Contato com a barra: Determinam se foi um toque acidental ou suficiente para derrubá-la.

Tempo de execução: Cronometram o tempo desde que o atleta é chamado até o momento do salto.

Área de impulso: Garantem que o salto foi iniciado no local correto.

Curiosidades sobre o salto em altura