O Campeonato Brasileiro de 2002 ainda era disputado em formato de pontos corridos com fase classificatória antes do mata-mata. Naquele momento, o São Paulo liderava a competição com grande campanha, embalado pelo talento de Kaká, Ricardinho e Luís Fabiano, sob comando de Oswaldo de Oliveira. Relembre Cruzeiro 3 x 1 São Paulo no Brasileirão 2002.

O Cruzeiro, treinado por Vanderlei Luxemburgo, ainda buscava se firmar como candidato ao título. O time passava por reformulação, mas já contava com peças importantes que formariam a base da equipe multicampeã dos anos seguintes. O Independência, em Belo Horizonte, recebeu mais de 20 mil torcedores para acompanhar um jogo que ficaria marcado pelo domínio celeste.

O primeiro tempo e a abertura do placar

O São Paulo chegou a Belo Horizonte como favorito, mas encontrou dificuldades diante da postura agressiva do Cruzeiro. Com marcação firme no meio-campo e velocidade pelos lados, o time mineiro rapidamente equilibrou a partida.

Aos 24 minutos, o atacante Marcelo Ramos abriu o placar, aproveitando oportunidade dentro da área para vencer o goleiro Roger Noronha. O gol incendiou o Independência e deu ao Cruzeiro confiança para se impor diante do líder.

O São Paulo buscava reagir com Kaká e Ricardinho articulando as jogadas, mas parava na boa atuação da defesa cruzeirense, liderada por Cris e Luisão.

O segundo tempo eletrizante do Cruzeiro

Na volta do intervalo, o São Paulo tentou pressionar, mas encontrou um Cruzeiro letal nos contra-ataques. Logo aos 7 minutos, Fernando Miguel acertou finalização precisa para ampliar a vantagem celeste: 2 a 0.

A resposta tricolor veio rapidamente. Aos 4 minutos, Luís Fabiano descontou para o São Paulo, recolocando o líder no jogo e aumentando a tensão no Independência. O atacante ainda teria outra chance importante aos 27 minutos, mas não conseguiu evitar a boa atuação defensiva cruzeirense.

O golpe final veio aos 40 minutos. Fábio Júnior, sempre decisivo, marcou o terceiro gol do Cruzeiro, fechando a vitória por 3 a 1 e garantindo uma noite inesquecível para a torcida azul.

A importância da vitória do Cruzeiro

O resultado foi simbólico por vários motivos. O São Paulo era o líder isolado e favorito ao título, e perder para o Cruzeiro significava queda de rendimento em um momento crucial da competição. Para o time mineiro, vencer o líder era prova de força, especialmente sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, que buscava consolidar seu trabalho.

Além do impacto imediato na tabela, a vitória serviu como afirmação do elenco. Jogadores como Gomes, Maicon, Jorge Wagner e Marcelo Ramos mostraram solidez, enquanto jovens como Augusto Recife ganharam espaço sob o olhar exigente da torcida.

Os números da noite no Independência

O Independência recebeu 20.586 torcedores, sendo 16.271 pagantes, com renda bruta de R$ 78.213,00 e preço médio de ingresso em R$ 4,81.

A arbitragem ficou a cargo de Antônio Pereira da Silva, auxiliado por Filomeno Dourado dos Santos e José Bonfim Pereira da Silva.

Ficha técnica - Cruzeiro 3 x 1 São Paulo no Brasileirão 2002

Cruzeiro 3 x 1 São Paulo – 1ª fase do Campeonato Brasileiro 2002

Data: 4 de setembro de 2002

Local: Estádio Independência, Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Antônio Pereira da Silva

Assistentes: Filomeno Dourado dos Santos e José Bonfim Pereira da Silva

Público pagante: 16.271

Público presente: 20.586

Renda: R$ 78.213,00

Gols: Marcelo Ramos (24’/1T), Fernando Miguel (7’/2T) e Fábio Júnior (40’/2T) para o Cruzeiro; Luís Fabiano (4’/2T) para o São Paulo

Cruzeiro: Gomes (Alexandre Fávaro); Cris, Luisão, Leandro Silva e Maicon; Augusto Recife, Fernando Miguel (gol), Jorge Wagner e Vander (Wendel); Fábio Júnior (gol) e Marcelo Ramos (gol, Alessandro Oliveira).

Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

São Paulo: Roger Noronha; Jean, Régis, Gabriel (Rafael) e Jorginho Paulista (Gustavo Nery); Fábio Simplício (Leandro Amaral), Maldonado, Kaká e Ricardinho; Luís Fabiano (gol) e Reinaldo.

Técnico: Oswaldo de Oliveira.