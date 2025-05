Jogo ocorreu no Estádio do Pacaembu com 21.918 torcedores presentes

Domingo, 6 de novembro de 2005. No Estádio do Pacaembu, o Corinthians recebeu o Santos para mais um capítulo do clássico alvinegro pelo Campeonato Brasileiro. Mas o que ninguém poderia prever é que aquele jogo entraria para a história como uma das maiores goleadas já vistas no confronto: um impiedoso 7 a 1 para o Timão. O Lance! relembra Corinthians x Santos no Brasileirão de 2005.

Massacre no Pacaembu: Corinthians x Santos no Brasileirão de 2005

A partida, válida pela 37ª rodada do Brasileirão de pontos corridos, aconteceu em uma tarde quente e contou com a presença de 21.918 torcedores, que pagaram ingresso para assistir a um verdadeiro espetáculo corinthiano — e que presenciaram um dos dias mais inspirados de Carlos Tévez com a camisa do clube.

O contexto da partida

O Corinthians brigava diretamente pelo título brasileiro, disputado ponto a ponto com o Internacional. Com um elenco recheado de talentos como Tévez, Nilmar, Marcelo Mattos e Rosinei, o time dirigido por Antônio Lopes entrava em campo pressionado pela vitória — mas o que se viu foi muito mais do que uma atuação convincente: foi um massacre.

Já o Santos, treinado por Nelsinho Baptista, atravessava um momento instável na competição. A equipe tentava manter alguma dignidade em meio a um campeonato irregular e sofreu com a fragilidade defensiva, agravada após a expulsão de Rogério, no início do segundo tempo.

Como foi o jogo

O Corinthians começou avassalador. Logo aos 6 minutos, Marcelo Mattos abriu o placar em cobrança de falta. Em seguida, Rosinei Adolfo ampliou aos 15 minutos, após jogada de velocidade e precisão ofensiva. A torcida mal tinha tempo de respirar.

Ainda na etapa inicial, Carlos Tévez marcou seu primeiro gol no jogo aos 29 minutos, aproveitando falha da zaga santista. E aos 38, Nilmar deixou o dele, encerrando um primeiro tempo já impressionante com o placar em 4 a 0 para o Timão.

Na volta do intervalo, o Santos até tentou reagir e descontou com Genílson, aos 7 minutos. Mas a esperança santista durou pouco. Após a expulsão de Rogério por falta dura, o Corinthians retomou o domínio total da partida.

Tévez, em jornada inspirada, marcou mais dois gols — aos 20 e aos 32 minutos —, para delírio da Fiel. O argentino foi aplaudido de pé ao ser substituído por Jô. Para encerrar a goleada, Nilmar fez o seu segundo, aos 36 minutos, fechando o 7 a 1 que entraria para os livros do clube.

A ficha técnica Corinthians 7 x 1 Santos

Competição: Campeonato Brasileiro – Série A

Campeonato Brasileiro – Série A Data: 06 de novembro de 2005 (domingo)

06 de novembro de 2005 (domingo) Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Estádio do Pacaembu, São Paulo (SP)

Estádio do Pacaembu, São Paulo (SP) Público: 21.918 pagantes

21.918 pagantes Renda: R$ 323.254,00

R$ 323.254,00 Árbitro: Evandro Rogério Roman

Gols:

Corinthians: Marcelo Mattos (6’), Rosinei (15’), Tévez (29’, 65’, 77’), Nilmar (38’, 81’)

Marcelo Mattos (6’), Rosinei (15’), Tévez (29’, 65’, 77’), Nilmar (38’, 81’) Santos: Genílson (52’)

Corinthians: Fábio Costa; Marcelo Mattos, Marinho, Wendel, Eduardo Ratinho; Bruno Otávio (Wescley), Rosinei (Dinélson), Carlos Alberto, Hugo; Carlos Tévez (Jô) e Nilmar.

Técnico: Antônio Lopes.

Santos: Saulo; Paulo César, Halisson (Wendell), Rogério, Kléber; Fabinho (Mateus), Heleno, Ricardinho, Giovanni; Genílson e Luizão (Basílio).

Técnico: Nelsinho Baptista.