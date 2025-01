O Caso Cuca remonta a 1987, durante uma excursão do Grêmio à Europa. Na ocasião, Cuca e outros três jogadores do clube foram detidos na cidade de Berna, na Suíça, acusados de terem mantido relações sexuais não consensuais com uma adolescente de 13 anos. Segundo a investigação da polícia suíça, a jovem foi atraída ao quarto dos jogadores, onde os abusos teriam ocorrido. O Lance! te conta a atual situação do caso do técnico do futebol brasileiro.

Os atletas foram presos no dia 30 de julho de 1987, horas após o crime. Após um mês detidos, pagaram uma fiança de 15 mil francos suíços e retornaram ao Brasil. O julgamento do caso ocorreu dois anos depois, em 1989, sem a presença dos réus ou de seus representantes legais.

A condenação de Cuca em 1989

Em 14 e 15 de agosto de 1989, o tribunal suíço condenou Cuca, Henrique Etges e Eduardo Hamester a 15 meses de prisão por coação e ato sexual com menor. Fernando Castoldi foi condenado a três meses por coação, mas absolvido das demais acusações. A pena foi condicional, ou seja, os atletas não precisariam cumprir prisão, salvo reincidência.

Na época, o caso gerou repercussão moderada no Brasil e foi amplamente esquecido com o passar dos anos. Cuca continuou sua carreira como jogador e posteriormente se destacou como treinador.

Retorno às manchetes do Caso Cuca e anulação

O Caso Cuca voltou à tona em abril de 2023, quando o treinador assumiu o comando do Corinthians. Protestos de torcedores e pressão midiática reacenderam o debate sobre o histórico do técnico, levando à sua demissão após apenas dois jogos no comando do clube.

A defesa de Cuca então solicitou a anulação do julgamento de 1989, alegando que o processo foi realizado à revelia e sem a presença de advogados que representassem adequadamente os réus. A presidente do Tribunal Regional de Berna-Mittelland, Bettina Boschler, decidiu pela anulação em janeiro de 2024.

Decisão judicial e controvérsias

A decisão de anular o julgamento não analisou o mérito do caso, ou seja, Cuca não foi declarado inocente nem culpado. O tribunal entendeu que o julgamento anterior violou os direitos de defesa do réu. Além disso, o caso já estava prescrito, impossibilitando a realização de um novo julgamento.

A vítima do caso, que tinha 13 anos em 1987, faleceu em 2002, e um filho dela não quis participar de novos desdobramentos do caso.

A decisão do tribunal – que não entrou no mérito da questão, portanto não inocentou Cuca – concordou com o argumento apresentado pela defesa do ex-jogador. Ela defendia a anulação alegando que o julgamento de 1989 se deu à revelia, sem que o réu estivesse presente e sem que seus advogados pudessem defendê-lo. Além da anulação do caso, o tribunal decidiu indenizar Cuca em 9,5 mil francos suíços (cerca de R$ 50 mil na cotação de janeiro).

"Hoje eu entendo que deveria ter tratado desse assunto antes. Estou aliviado com o resultado e convicto de que os últimos oito meses, mesmo tendo sido emocionalmente difíceis, aconteceram no tempo certo e de Deus", afirmou Cuca, em janeiro, por meio de uma nota distribuída por sua assessoria.