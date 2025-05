O resultado mostrou a força e amadurecimento do elenco atleticano, próximo do título.

No dia 10 de novembro de 2021, o Atlético-MG deu uma verdadeira demonstração de força diante do seu torcedor. Pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time mineiro recebeu o Corinthians no Mineirão, em um jogo que tinha tudo para ser equilibrado — mas que acabou se tornando um atropelo alvinegro. Com gols de Diego Costa, Keno e Hulk, o Galo venceu por 3 a 0, alcançou os 68 pontos na tabela e deixou ainda mais claro que o título nacional estava próximo de retornar a Belo Horizonte após 50 anos. O Lance! relembra o duelo Atlético-MG x Corinthians no Brasileirão 2021.

Atlético-MG x Corinthians no Brasileirão 2021

Mais de 58 mil torcedores compareceram ao Mineirão para apoiar o time de Cuca, que escalou um trio ofensivo de respeito: Keno, Hulk e Diego Costa. E o Atlético respondeu ao apoio com uma exibição dominante do início ao fim. A pressão começou logo nos primeiros minutos, com Hulk e Nacho Fernández distribuindo o jogo e empurrando o Corinthians para o seu campo defensivo.

Aos 14 minutos do primeiro tempo, Diego Costa abriu o placar após jogada rápida e precisa, mostrando o poder de fogo da equipe atleticana. O Corinthians, que vinha em bom momento no campeonato, com reforços como Renato Augusto, Giuliano e Roger Guedes, foi completamente envolvido pela intensidade do Galo.

A vantagem foi ampliada aos 34 minutos da etapa inicial, quando Keno, em noite inspirada, recebeu na área e finalizou com precisão. Com 2 a 0 no placar antes do intervalo, o jogo já parecia decidido — e o Mineirão explodia em clima de festa.

Um time pronto para ser campeão

Na volta para o segundo tempo, o Corinthians tentou reagir. Com mais posse de bola e algumas trocas de passes no meio-campo, os visitantes ensaiaram uma reação, mas sem contundência. A defesa atleticana, comandada por Nathan Silva e Alonso, não deu espaço. Quando necessário, Everson apareceu bem no gol.

O golpe final veio aos 19 minutos da segunda etapa. Em cobrança de pênalti com a habitual frieza, Hulk marcou o terceiro gol e selou a goleada. O camisa 7, um dos grandes nomes da temporada, chegou ao seu 15º gol no campeonato e se firmava como líder técnico e emocional do elenco.

Cuca, no banco, celebrava com a torcida e já visualizava o título cada vez mais próximo. O Atlético-MG manteve o controle até o apito final, sob gritos de “é campeão” vindos das arquibancadas. Não era para menos. O time mineiro se consolidava como líder absoluto, com futebol convincente e elenco estrelado.

O jogo que carimbou a faixa do Atlético-MG

Mais do que os três pontos, a vitória sobre o Corinthians foi simbólica. Representou o amadurecimento do elenco, a força do grupo e a superioridade de um time que, rodada após rodada, demonstrava ser o melhor do país em 2021. O Atlético não só venceu — atropelou, dominou, impôs respeito.

Sem dar chance ao tradicional adversário paulista, o Galo caminhava firme rumo ao título que viria oficialmente semanas depois, coroando uma campanha histórica que quebraria um jejum de cinco décadas sem o troféu do Campeonato Brasileiro.

Ficha técnica - Atlético-MG x Corinthians

ATLÉTICO-MG 3 x 0 CORINTHIANS

📅 Data: 10 de novembro de 2021 (quarta-feira)

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG)

🎫 Público: 58.714 torcedores

💰 Renda: Não divulgada

⚖️ Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro – 31ª rodada

⏱️ Intervalo: 2 x 0

Gols:

14’ Diego Costa (CAM)

34’ Keno (CAM)

64’ Hulk (CAM, de pênalti)

Escalações:

Atlético-MG:

Everson; Mariano (Guga), Réver, Nathan Silva e Guilherme Arana; Allan (Hyoran), Tchê Tchê e Zaracho (Nathan); Keno (Borrero), Diego Costa (Jair) e Hulk.

Técnico: Cuca

Corinthians:

Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel; Gustavo Mosquito (Vitinho), Du Queiroz (Gabriel Pereira), Giuliano e Roger Guedes (Jô); Renato Augusto.

Técnico: Sylvinho