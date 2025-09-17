Flamengo, Palmeiras e São Paulo disputam as quartas de final da Copa Libertadores a partir desta quarta-feira (16). Para a ocasião, o Lance! pediu a opinião dos comentaristas Bruno Formiga, Conrado Santana, Mauro Beting, Fernando Campos e Vitor Guedes sobre qual clube brasileiro tem mais chances de alcançar a próxima fase do torneio.

De forma unânime, os comunicadores apontaram que o Palmeiras tem a missão mais difícil. A equipe alviverde encara o River Plate. O primeiro jogo entre as equipes acontece nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Mâs Monumental.

- Fácil, não será para ninguém em umas quartas de final da Libertadores. Mas o confronto entre Palmeiras e River Plate é o mais equilibrado. O time argentino tem menos time que o alviverde, e pelo fato da decisão ser no Allianz, acredito que o time do Abel é favorito a vaga. Não vejo o River tão bem como o Palmeiras - disse Mauro Beting, do SBT.

Por outro lado, ao palpitar sobre qual time brasileiro teria a vida "mais fácil" na atual fase da Libertadores, as opiniões se dividiram entre Flamengo e São Paulo. De um lado, o Rubro-Negro encara o Estudiantes, do outro, o Tricolor enfrenta a LDU.

Ambos os confrontos acontecem nesta quinta-feira (18). A equipe de Hernán Crespo entra em campo às 19h (de Brasília), em Quito, já a de Filipe Luís, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

São Paulo ou Flamengo?

Apenas Conrado Santana botou o São Paulo como o grande brasileiro favorito para a classifcação na Libertadores. Ao analisar o confronto, ele chamou atenção para a diferença técnica entre as equipes, chamou atenção para o fator altitude e pelo fato do Tricolor decidir a vaga em casa.

- O São Paulo pegou o adversário mais fácil no quesito técnico. Mas, exite o fator altitude no confronto. Apesar disso, o Tricolor decide a classificação em casa, dentro do Morumbis. Diante disso, acredito que ele tenha a vida mais tranquila na busca da vaga - disse Conrado Santana.

Elenco do São Paulo antes de jogo contra o Atlético Nacional, pela Libertadores. (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Por outro lado, Vitor Guedes, Mauro Beting, Bruno Formiga e Fernando Campos colocaram o Flamengo como o brasileiro com a missão mais fácil. Eles destacaram a atual fase da equipe de Filipe Luís perante ao adversário.

- Não tem melzinho na chupeta. Mas, dentre as possibilidades, o confronto de maior diferença técnica, favorável ao clube brasileiro, é Flamengo x Estudiantes - opinou Vitor Guedes, do Lance!.