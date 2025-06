Veja a disparidade financeira entre RB Salzburg e Pachuca no Mundial de Clubes

RB Salzburg, da Áustria, e Pachuca, do México, protagonizam mais um duelo entre europeus e latino-americanos neste Mundial de Clubes da Fifa. O confronto reflete, mais uma vez, a grande disparidade financeira entre os clubes do Velho Continente e as outras equipes da competição. No confronto desta quarta-feira (18), o time austríaco tem uma vantagem considerável quando comparado os valores dos elencos dos rivais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Enquanto o RB Salzburg é o 14º time mais valioso entre os 32 do mundial, o Pachuca ocupa a a 22ª colocação no ranking geral. A diferença entre os dois é de 119,55 milhões de euros, aproximadamente R$ 755 milhões na cotação mais atual.

Segundo dados do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de atletas, clubes e do mercado de transferências, o RB Salzburg é avaliado em 175,5 milhões, o que corresponde a R$ 1,1 bilhão. O clube é o europeu menos valioso da lista e fica atrás dos brasileiros Flamengo e Palmeiras, e uma posição à frente do Botafogo.

continua após a publicidade

Já o Pachuca não é o mexicano mais valioso da competição, ficando atrás do Monterrey. A equipe é apontada com um valor de mercado de 55,95 milhões de euros, pouco mais de R$ 353 milhões na cotação atual. O time mexicano é o de menor valor em todo o Grupo H, que fica completo com Real Madrid e Al-Hilal.

Patricia DE MELO MOREIRA / AFP

Disputa por premiação

RB Salzburg e Pachuca entram em campo nesta quarta com o objetivo de conquistar os três pontos para se manterem na briga por uma vaga nas oitavas de final, principalmente por serem avaliados como os mais frágeis da chave. Mas além dos três pontos, as equipes podem ainda faturar um valor importante de premiação.

continua após a publicidade

A Fifa determinou um sistema de pagamento neste Mundial de Clubes que envolve cotas fixas e outras variáveis. Entre os números já definidos, cada continente recebe um valor diferente, sendo que o dinheiro pago aos representantes europeus é o maior de todos, seguido dos clubes sul-americanos. Ou seja, uma vitória ou empate garante um valor milionário para os clubes.

Para o RB Salburg, a premiação fixa é entre R$ 80,9 milhões a R$ 241,2 milhões, enuanto o Pachuca já tem garantido R$ 89,1 milhões na competição internacional. O vencedor fatura mais R$ 11 milhões em premiação pelos três pontos. Se terminar em empate, a Fifa pagará R$ 5,5 milhões para cada um dos times.