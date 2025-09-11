Missão cumprida. Após vitória por 2 a 0 no primeiro jogo, na Arena MRV, o Cruzeiro confirmou a classificação à fase semifinal da Copa do Brasil ao vencer novamente o Atlético-MG por 2 a 0 (com dois gols de Kaio Jorge), no Mineirão, e garantiu mais dinheiro de premiação ao clube. São R$ 9,2 milhões que a Raposa abocanhou superando o maior rival na eliminatória.

A campanha

Com 2 a 0 no primeiro jogo e 3 a 0 no segundo, o Cruzeiro venceu os dois jogos contra o Vila Nova, na terceira fase - na qual estreou. Nas oitavas de final, a equipe empatou o primeiro jogo com o CRB, mas venceu o segundo e chegou nas quartas de final.

Com as participações e respectivas classificações, o Cruzeiro já havia garantido R$ 2.315.250 na terceira fase, R$ 3.638.250 nas oitavas e R$ 4.740.750 nas quartas. Agora, obtém mais R$ 9.922.500 pela participação na semifinal.

A Copa do Brasil ganhou ainda mais destaque recentemente pelas premiações milionárias, que será recorde nesta temporada. O campeão do torneio em 2025 vai desembolsar R$ 101 milhões da CBF, que organiza o torneio.

Premiações da Copa do Brasil 2025 a cada fase

1ª FASE

Grupo I (Série A) : R$ 1.543.500

: R$ 1.543.500 Grupo II (Série B): R$ 1.378.125

R$ 1.378.125 Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 830 mil

2ª FASE

Grupo I (Série A): R$ 1.874.250

R$ 1.874.250 Grupo II (Série B): R$ 1.543.500

R$ 1.543.500 Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 1 milhão

3ª FASE

Grupo I (Série A) : R$ 2.315.250

: R$ 2.315.250 Grupo II (Série B): R$ 2.315.250

R$ 2.315.250 Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 2.315.250

OITAVAS DE FINAL

Grupo I (Série A) : R$ 3.638.250

: R$ 3.638.250 Grupo II (Série B): R$ 3.638.250

R$ 3.638.250 Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 3.638.250

QUARTAS DE FINAL

Grupo I (Série A): R$ 4.740.750

R$ 4.740.750 Grupo II (Série B) : R$ 4.740.750

: R$ 4.740.750 Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 4.740.750

SEMIFINAL

Grupo I (Série A) : R$ 9.922.500

: R$ 9.922.500 Grupo II (Série B): R$ 9.922.500

R$ 9.922.500 Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 9.922.500

FINAL (VICE-CAMPEÃO)

Grupo I (Série A): R$ 33.075.000

R$ 33.075.000 Grupo II (Série B) : R$ 33.075.000

: R$ 33.075.000 Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 33.075.000

FINAL (CAMPEÃO)

Grupo I (Série A) : R$ 77.175.000

: R$ 77.175.000 Grupo II (Série B) : R$ 77.175.000

: R$ 77.175.000 Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 77.175.000