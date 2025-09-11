Com classificação na Copa do Brasil, Cruzeiro acumula premiação milionária
Raposa venceu novamente o arquirrival Atlético-MG
Missão cumprida. Após vitória por 2 a 0 no primeiro jogo, na Arena MRV, o Cruzeiro confirmou a classificação à fase semifinal da Copa do Brasil ao vencer novamente o Atlético-MG por 2 a 0 (com dois gols de Kaio Jorge), no Mineirão, e garantiu mais dinheiro de premiação ao clube. São R$ 9,2 milhões que a Raposa abocanhou superando o maior rival na eliminatória.
A campanha
Com 2 a 0 no primeiro jogo e 3 a 0 no segundo, o Cruzeiro venceu os dois jogos contra o Vila Nova, na terceira fase - na qual estreou. Nas oitavas de final, a equipe empatou o primeiro jogo com o CRB, mas venceu o segundo e chegou nas quartas de final.
Com as participações e respectivas classificações, o Cruzeiro já havia garantido R$ 2.315.250 na terceira fase, R$ 3.638.250 nas oitavas e R$ 4.740.750 nas quartas. Agora, obtém mais R$ 9.922.500 pela participação na semifinal.
A Copa do Brasil ganhou ainda mais destaque recentemente pelas premiações milionárias, que será recorde nesta temporada. O campeão do torneio em 2025 vai desembolsar R$ 101 milhões da CBF, que organiza o torneio.
Premiações da Copa do Brasil 2025 a cada fase
1ª FASE
- Grupo I (Série A): R$ 1.543.500
- Grupo II (Série B): R$ 1.378.125
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 830 mil
2ª FASE
- Grupo I (Série A): R$ 1.874.250
- Grupo II (Série B): R$ 1.543.500
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 1 milhão
3ª FASE
- Grupo I (Série A): R$ 2.315.250
- Grupo II (Série B): R$ 2.315.250
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 2.315.250
OITAVAS DE FINAL
- Grupo I (Série A): R$ 3.638.250
- Grupo II (Série B): R$ 3.638.250
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 3.638.250
QUARTAS DE FINAL
- Grupo I (Série A): R$ 4.740.750
- Grupo II (Série B): R$ 4.740.750
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 4.740.750
SEMIFINAL
- Grupo I (Série A): R$ 9.922.500
- Grupo II (Série B): R$ 9.922.500
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 9.922.500
FINAL (VICE-CAMPEÃO)
- Grupo I (Série A): R$ 33.075.000
- Grupo II (Série B): R$ 33.075.000
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 33.075.000
FINAL (CAMPEÃO)
- Grupo I (Série A): R$ 77.175.000
- Grupo II (Série B): R$ 77.175.000
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 77.175.000
