Lance! Biz

Com classificação na Copa do Brasil, Cruzeiro acumula premiação milionária

Raposa venceu novamente o arquirrival Atlético-MG

Torcida do Cruzeiro no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
imagem cameraTorcida do Cruzeiro no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Avatar
Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/09/2025
22:08
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  Matéria

Missão cumprida. Após vitória por 2 a 0 no primeiro jogo, na Arena MRV, o Cruzeiro confirmou a classificação à fase semifinal da Copa do Brasil ao vencer novamente o Atlético-MG por 2 a 0 (com dois gols de Kaio Jorge), no Mineirão, e garantiu mais dinheiro de premiação ao clube. São R$ 9,2 milhões que a Raposa abocanhou superando o maior rival na eliminatória.

A campanha

Com 2 a 0 no primeiro jogo e 3 a 0 no segundo, o Cruzeiro venceu os dois jogos contra o Vila Nova, na terceira fase - na qual estreou. Nas oitavas de final, a equipe empatou o primeiro jogo com o CRB, mas venceu o segundo e chegou nas quartas de final.

Com as participações e respectivas classificações, o Cruzeiro já havia garantido R$ 2.315.250 na terceira fase, R$ 3.638.250 nas oitavas e R$ 4.740.750 nas quartas. Agora, obtém mais R$ 9.922.500 pela participação na semifinal.

A Copa do Brasil ganhou ainda mais destaque recentemente pelas premiações milionárias, que será recorde nesta temporada. O campeão do torneio em 2025 vai desembolsar R$ 101 milhões da CBF, que organiza o torneio.

Premiações da Copa do Brasil 2025 a cada fase

1ª FASE

  • Grupo I (Série A): R$ 1.543.500
  • Grupo II (Série B): R$ 1.378.125
  • Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 830 mil

2ª FASE

  • Grupo I (Série A): R$ 1.874.250
  • Grupo II (Série B): R$ 1.543.500
  • Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 1 milhão

3ª FASE

  • Grupo I (Série A): R$ 2.315.250
  • Grupo II (Série B): R$ 2.315.250
  • Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 2.315.250

OITAVAS DE FINAL

  • Grupo I (Série A): R$ 3.638.250
  • Grupo II (Série B): R$ 3.638.250
  • Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 3.638.250

QUARTAS DE FINAL

  • Grupo I (Série A): R$ 4.740.750
  • Grupo II (Série B): R$ 4.740.750
  • Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 4.740.750

SEMIFINAL

  • Grupo I (Série A): R$ 9.922.500
  • Grupo II (Série B): R$ 9.922.500
  • Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 9.922.500

FINAL (VICE-CAMPEÃO)

  • Grupo I (Série A): R$ 33.075.000
  • Grupo II (Série B): R$ 33.075.000
  • Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 33.075.000

FINAL (CAMPEÃO)

  • Grupo I (Série A): R$ 77.175.000
  • Grupo II (Série B): R$ 77.175.000
  • Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 77.175.000
Atacante Kaio Jorge comemora gol contra o Atlético-MG (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Kaio Jorge comemora gol contra o Atlético-MG (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

  Matéria
  Mais Notícias