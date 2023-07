O primeiro semestre evidenciou um cenário promissor para os clubes brasileiros na temporada 2023. De acordo com levantamento da Pluri Consultoria, em parceria com o Lance! Biz, o futebol nacional teve um aumento nos números de público pagante e bilheteria em relação ao mesmo período de 2022.



Os dados são referentes aos jogos disputados entre janeiro e junho. No cálculo do público pagante, a Pluri desconsidera torcedores que assistem aos jogos por meio de gratuidades, enquanto que a renda bruta representa toda a arrecadação com bilheteria nas partidas realizadas no Brasil.



