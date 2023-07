> A Série A do Brasileirão aparece em seguida com uma média de 24 mil de público pagante. O número é superior aos 20 mil registrados no fim da temporada 2022.



> Sul-Americana, Carioca, Paulista e Copa do Brasil aparecem na sequência. Todos com médias inferiores a 15 mil pagantes por partida.



> Vale destacar que Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana não foram incluídas no ranking por terem apenas uma partida.