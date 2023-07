Destaques do ranking:



> Não há surpresas: o clube com maior bilheteria do futebol brasileiro é o Flamengo. Em 21 partidas como mandante até junho, o clube quase R$ 72 milhões com a venda de ingressos - uma média de R$ 3,4 milhões por jogo.



> O Palmeiras aparece em segundo no ranking, com R$ 63 milhões arrecadados em 21 jogos com o mando de campo no primeiro semestre. A média também é superior a R$ 3 milhões!



+ Ranking de público do futebol brasileiro: os clubes com maiores médias em 2023



> Corinthians, São Paulo e Grêmio completam o top 5 dos clubes que mais arrecadam com venda de ingressos.