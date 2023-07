> A segunda e a terceira maiores rendas do ano têm o Flamengo como mandante no Maracanã. Foram R$ 5,7 milhões na vitória por 1 a 0 sobre o Del Valle na Recopa Sul-Americana e R$ 5 milhões na derrota por 1 a 0 para o Vasco pelo Carioca.



> O clube rubro-negro está presente em sete dos 10 jogos com maiores arrecadações na temporada! Podemos chamar de trem pagador do futebol brasileiro?!



+ Ranking de bilheteria do futebol brasileiro: os clubes com maiores rendas em 2023



> As exceções são partidas de Palmeiras, Grêmio e Atlético-MG como mandantes - as arrecadações com venda de ingressos ficaram na faixa entre R$ 3,6 milhões e R$ 4,1 milhões.



Veja abaixo os 10 jogos com as maiores rendas no ano: