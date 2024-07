Flamengo e Palmeiras empatam nas redes sociais; time da Série B tem maior crescimento percentual

Flamengo e Palmeiras praticamente empataram no ganho de seguidores nas mídias sociais no primeiro semestre de 2024, de acordo com o Ranking Digital dos Clubes Brasileiros, levantamento feito pelo Ibope Repucom. Os dois clubes lideraram com quase 1,8 milhão de novas inscrições no semestre. Já o Botafogo-SP foi o time do top 20 do ranking que mais cresceu percentualmente nas redes sociais no período, com um aumento de 15%.