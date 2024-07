Top 10 de esportistas mais bem pagos tem 3 golfistas

Para a surpresa de muitos apaixonados pelo esporte, a lista dos atletas mais bem pagos foi atualizada recentemente, com o destaque gigantesco de estrelas do golfe. Onde tem talento e mídia, com certeza tem dinheiro. Com isso, as modalidades que movimentam milhões de pessoas ao redor do mundo também acabam fazendo com que sejam desembolsados centenas de milhões de reais.