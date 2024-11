Summit CBCP: evento debaterá o futuro dos clubes paralímpicos e paradesportivos do Brasil

De 2 a 6 de dezembro, Brasília será palco do Summit CBCP - Preparando o Futuro dos Clubes Paralímpicos e Paradesportivos, evento organizado pelo Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos que receberá líderes, atletas, especialistas e representantes governamentais para discutir, inovar e criar estratégias que elevem a gestão das entidades paradesportivas no país.

O evento será realizado no Centro Internacional de Convenções do Brasil e será destinado às entidades filiadas ao CBCP, confederações paradesportivas e convidados estratégicos.

O Summit vai proporcionar diversas palestras inspiradoras, trocas de conhecimentos e novas oportunidades. O evento representa uma oportunidade de colaboração e avanço para o paradesporto brasileiro, consolidando o compromisso do CBCP em construir um futuro inclusivo e promissor, sendo uma janela de oportunidades para pessoas com deficiência.

Brasil contra a Turquia no Goalball feminino, nos Jogos Paralímpicos Paris 2024 (Foto: Ana Patrícia Almeida/CPB)

O CBCP

O Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos é uma associação sem fins lucrativos que representa as Entidades de Prática Paradesportiva, incluindo clubes, associações, institutos e organizações dedicadas às pessoas com deficiência.

O propósito do CBCP é ser uma janela de oportunidades para as pessoas com deficiência. Ele foi criado para reorganizar o Sistema Nacional do Desporto, diferenciando a representação das entidades que formam atletas olímpicos e paralímpicos, e garantindo autonomia para as Entidades de Prática Paradesportiva.