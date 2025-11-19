Seleção empatou: saiba quanto valem Estêvão e Paquetá

A bola esteve na marca da cal por duas vezes. Na primeira, Estêvão converteu e empatou o jogo. Na segunda, Lucas Paquetá desperdiçou o pênalti. O empate da Seleção Brasileira em 1 a 1 com a Tunísia, na última terça-feira, teve estes como dois dos personagens da partida. Jogadores com histórias, características diferentes e valores de mercado diferentes.

Estêvão

Destaque recente da Seleção, o jogador do Chelsea vem galgando espaço na seleção. Quase sempre protagonista, ele já valia € 10 milhões em março de 2024. Três meses depois, ainda no Palmeiras, o valor triplicou. Em setembro daquele ano, € 40 milhões. O atacante tinha apenas 17 anos e ainda estava no Palmeiras.

Dezembro chegou e o valor de mercado da revelação palmeirense - de acordo com o site especializado Transfermarkt - chegou a € 50 milhões. Em março deste 2025, a avaliação alcançou € 55 milhões. No mês de junho, € 60 milhões. Isso tudo antes de ele, já com 18 anos, passar a defender o Chelsea (ING). Não há avaliação publicada desde então - no atual semestre.

Paquetá

Superado o caso em que foi acusado de se envolver em apostas esportivas, Paquetá voltou recuperar valor de mercado. Jogador do West Ham (ING), ele está com 28 anos, mas foi avaliado pela primeira vez aos 19, pelo Flamengo. Valia apenas € 100 mil naquele novembro de 2016.

Quase um ano depois, o meio-campista estava avaliado em € 1 milhão. O valor chegou a € 7 milhões em dezembro daquele 2017 e a € 15 milhões em maio de 2018. Mais que o dobro, portanto. Na avaliação seguinte, ele já estava no Milan (ITA).

No gigante italiano, Paquetá já chegou valendo € 35 milhões - aferição em fevereiro de 2019 - e a trajetória foi de queda no referido número logo depois de junho, quando houve repetição. Estava em € 33 milhões em dezembro de 2019, € 28 milhões em março de 2020, € 22,5 milhões em abril e € 20 milhões em agosto daquele ano, quando houve a transferência para o Lyon.

Na equipe francesa, o número se repetiu em outubro, mas houve retomada de crescimento. Chegou a € 25 milhões em janeiro de 2021, € 30 milhões em junho e € 35 milhões em julho daquele mesmo ano. Na sequência, estabilidade por praticamente um ano e a transferência para a Inglaterra.

No West Ham, a primeira avaliação já apontou o maior valor da carreira: € 45 milhões aos 25 anos. Era setembro de 2022. E o valor de Paquetá se manteria estável por nove meses até o auge: outubro de 2023, quando o meio-campista foi avaliado em € 65 milhões. E assim ficou até maio de 2024.

Mas a partir daí a desvalorização foi contundente. Quatro novas avaliações mostraram Paquetá com 27 anos e valendo novamente € 28 milhões. Na avaliação mais recente, no mês passado, ele recuperou valor. Apontava-se € 35 milhões.