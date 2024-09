São Paulo vê reação no Brasileirão como crucial também para finanças

No Campeonato Brasileiro, a premiação é ajustada anualmente conforme índices de inflação como Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM) e Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e atualmente o São Paulo, na sexta colocação, estaria recebendo cerca de R$37 milhões. No entanto, o clube enfrenta uma situação financeira delicada, com um déficit de R$62 milhões no último exercício e um aumento da dívida de R$80 milhões em comparação com 2022, totalizando R$666,6 milhões. Desta forma, ganhar posições no campeonato nacional pode ajudar o São Paulo a compensar a saída da Copa do Brasil.