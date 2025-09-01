Ex-Corinthians tem queda no valor de mercado e busca retomada na MLS

O zagueiro Raul Gustavo, ex-Corinthians, acertou sua transferência para o New York City, dos Estados Unidos. O atleta defendia as cores do Ferencváros, da Hungria, e foi vendido por cerca de 1,2 milhão de dólares (aproximadamente R$ 6,5 milhões na cotação atual). A negociação ocorreu por um valor abaixo de sua cotação de mercado, que vem despencando desde a saída do clube paulista.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Em março de 2024, ainda como jogador do Corinthians, Raul Gustavo chegou a ser avaliado em 4 milhões de euros (cerca de R$ 21,6 milhões na cotação da época). Os dados são do Transfermarkt, site fundado em 2000 e especializado em futebol e na avaliação de valores de mercado de atletas.

Meses depois, ainda em 2024, o valor já havia caído. Em junho daquele ano, o defensor passou a ser estimado em 2,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 14,5 milhões na cotação da época), evidenciando a queda em sua valorização no mercado europeu.

continua após a publicidade

A atualização mais recente, realizada em maio de 2025, aponta que Raul Gustavo está avaliado em 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9,7 milhões). O número confirma a queda acentuada no valor de mercado do zagueiro ao longo das últimas temporadas.

Raul Gustavo acertou com o New York City (Foto: Divulgação/ New York City)

Carreira de Raul Gustavo

Raul Gustavo Pereira Bicalho nasceu em 1999, em Pedro Leopoldo, município de Minas Gerais. Revelado nas categorias de base do Democrata e do Betinense, clubes do seu estado, chegou a atuar no futebol croata antes de retornar ao Brasil. Em 2019, foi contratado pelo Corinthians para integrar a equipe sub-20, onde se destacou.

continua após a publicidade

No ano seguinte, foi emprestado à Inter de Limeira durante a primeira parte da temporada. De volta ao clube, passou pelo elenco sub-23, mas logo chamou atenção e ganhou espaço no time principal. Após apenas três partidas, herdou a vaga do lesionado Danilo Avelar e passou a fazer parte do elenco profissional.

Raul Gustavo estreou entre os profissionais no Campeonato Brasileiro de 2020, no duelo contra o Bahia, fora de casa, quando foi improvisado como lateral-esquerdo. Em 2021, voltou a ter oportunidades pelo Campeonato Paulista: enfrentou a Ferroviária no dia 13 de abril e, cinco dias depois, atuou na vitória por 2 a 0 sobre o Ituano, na Neo Química Arena, com grande desempenho, sendo considerado um dos destaques da partida. Ele também passou por empréstimo ao Bahia.

Raul Gustavo disputou 53 partidas pelo Corinthians, sendo 49 como titular, com números que refletem sua importância defensiva e presença ofensiva. O zagueiro marcou 6 gols e distribuiu 3 assistências, além de manter 85% de acerto nos passes. No setor defensivo, apresenta 62% de eficiência nos duelos aéreos, média de 2,6 cortes, 1,2 desarmes e 1,7 interceptações por jogo. Também comete em média 0,9 faltas por partida e acumula 17 cartões amarelos e 2 vermelhos ao longo do período.

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Já pelo Ferencvaros, foram 22 jogos disputados, sendo 18 como titular, Raul Gustavo marcou dois gols e apresentou solidez defensiva. O zagueiro registrou 83% de acerto nos passes e 56% de eficiência nos duelos aéreos, além de médias consistentes de 3,9 cortes, 2,1 desarmes e 1,2 interceptações por partida. Cometendo apenas 0,8 falta por jogo, recebeu um cartão amarelo e um vermelho no período.