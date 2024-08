Rapper Drake ajuda time italiano a fugir da falência; entenda o caso

Apesar da oficialização do acordo ser recente, a relação do rapper com o clube se arrasta desde 2021. A ponte para o negócio acontecer surgiu por meio da relação com Brad Katsuyama, coproprietário do Venezia e amigo de Matte Babel, CBO de Drake. O artista, ao saber das necessidades da equipe, topou se juntar ao projeto como investidor.