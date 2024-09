Kevin Hoefler abandona final do Mundial do Skate Street e fica em último

Kelvin Hoefler durante Olimpíadas de Paris (Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/09/2024 - 17:20 • Rio de Janeiro

Neste sábado (14), o brasileiro Kevin Hoefler desistiu da disputa do skate street no Mundial da Itália e ficou na última colocação. Ele cometeu erros em suas duas tentativas e ficaria com a nota 38,80. Porém, ele optou por não seguir na disputa e saiu da pista mancando.

Assim, Kevin Hoefler repete o que ocorreu nas Olimpíadas de Paris, quando terminou na sexta colocação e não conseguiu atingir o pódio. A sexta colocação em Paris, inclusive, foi o melhor momento de Kevin na temporada. Medalhista olímpico os Jogos de Tóquio 2020, ele é um dos grandes nomes do Brasil no X-Games, onde já conquistou dois ouros, três pratas e dois bronzes.

O japonês Toa Sasaki dominou a final praticamente toda. Nas voltas, foi o japonês que teve a melhor nota da disputa ao atingir 90,33, seguido argentino Matias Dell Olio e do colombiano Jhancarlo Gonzalez, que atingiram 85,83 e 80,55, respectivamente.

Já nas manobras, o sueco Kristoffer Kroon roubou a cena por alguns instantes. Após duas boas execuções, ele cravou um 91,67 e um 84,10, assumindo a liderança virtual da final. Até que Toa Sasaki voltou a assumir o protagonismo. Para voltar à liderança da disputa e não sair mais, ele fez 96,50 pontos.

Kelvin Hoefler foi o primeiro skatista brasileiro a conquista uma medalha em Jogos Olímpicos (Foto: Reprodução/Carlos Barreto)

O pódio foi formado por Sasaki, que levou o ouro com 276,64 pontos, Matias Dell Olio, prata com 265,18, e Jhancarlo Gonzalez, bronze com 258,91 No feminino, que ocorreu mais cedo, Rayssa Leal sagrou-se bicampeã da competição. Com 270,56 pontos, ela desbancou as adversárias, todas japonesas. Momiji Nishiya, com 269,14, e Miyu Ito, 249,53, completaram o pódio.

Além de Rayssa, o Brasil teve outro brasileiro sendo bicampeão hoje. Nos 400m com barreiras da Liga Diamond, Alison dos Santos, o 'Piu', levou o ouro da prova pela segunda vez na carreira. Ele foi campeão invicto em 2022.